SPA inside verlost einen Wellness-Urlaub im Hotel Goldener Berg

Zwischen glitzerndem Schnee, strahlend blauem Himmel und endlosen Pisten entfaltet sich die pure Freiheit – so fühlt sich das gute Leben an. Das Gute liegt so nah am winterlichen Energieberg …

Mit seiner einzigartigen Höhenlage und direkt an den Pisten des Arlbergs verspricht das Hotel Goldener Berg Ski-in- und Ski-out-Vergnügen vom Feinsten: Schneesicherheit bis weit ins Frühjahr hinein, 340 Pistenkilometer für Abfahrten, 200 Kilometer Freeride-Spaß. Und das alles bei glasklarer Aussicht und prickelnder Bergluft. Wer sich lieber ohne Bretter durch die freie Natur bewegen mag, ist eingeladen zum Alpenbaden, Schneeschuhwandern oder Tourengehen auf 1700 Metern und höher.

Neue Yoga- und Meditationsbereiche sowie ein neuerer-LEBENS–raum laden zum Loslassen und Glückspüren ein. Im großzügigen Spa-Bereich locken Infinitypool und Panorama-Sauna zur wohlverdienten Entspannung nach einem aktiven Tag in der herrlichen Berglandschaft. „Bewusst und gesund urlauben“ ist das Motto im Goldenen Berg. Rund um das Stichwort Longevity drehen sich deshalb vielen Angebote, u.a. heilende Sessions mit Therapeuten, Energiemedizinern und Coaches. Revitalisierende Anwendungen, Meditation und Yoga, bewusstes Essen auf Basis der plant based cuisine sind Wohltaten für Körper, Geist und Seele auf allen Ebenen.

Hotel Goldener Berg ♦ Oberlech 117 ♦ 6764 Lech am Arlberg | Österreich ♦ Tel. +43 5583 22050 ♦ happy@goldenerberg.at ♦ www.goldenerberg.at

Das gibt es zu gewinnen:

1 Gutschein für 2 Nächte für 2 Personen inkl. Frühstück

(Gültig 2 Jahre ab Ausstellung, ausgenommen ab Mitte Dezember bis Ende März, auf Anfrage und nach Verfügbarkeit)

