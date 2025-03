Guter Schlaf ist die Grundlage für Gesundheit, Energie und Wohlbefinden – bei Kindern und Erwachsenen. Doch in unserem hektischen Alltag fällt es oft schwer, zur Ruhe zu kommen. Kinder kämpfen mit dem Einschlafen, Jugendliche wälzen sich nachts hin und her, und Erwachsene liegen wach, während der „Kopf kreist“. Anlässlich des Weltschlaftages Mitte März bietet das Düsseldorfer IST-Studieninstitut eine kostenfreie Online-Infoveranstaltung zum Thema „Schlaf“ an. Referent ist der Schlafwissenschaftler Dr. Markus Dworak und Geschäftsführer des Unternehmens smartsleep. Am Donnerstag, 20. März 2025, um 18 Uhr, zeigt der Dozent der IST-Weiterbildung „Schlafcoach:in“, wie Kinder jeden Alters – und auch Erwachsene – wieder besser schlafen können. Die Teilnehmer des Webinars erfahren, wie Schlaf funktioniert, was ihn beeinflusst und wie sie mit einfachen, wissenschaftlich fundierten Methoden gesündere Schlafroutinen für sich und ihre Familie entwickeln können. Außerdem erhalten sie Tipps für den Einstieg ins berufliche Schlafcoaching.

Kostenfreie Anmeldung unter www.ist.de/aktion/2052