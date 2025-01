Wer Karriere im Gesundheitsmanagement machen möchte, aber nicht weiß, wie der Ein- oder Aufstieg gelingen soll, kann sich am Freitag, 24. Januar 2025, um 18 Uhr beim „Tag der offenen Tür“ der IST-Hochschule für Management in Düsseldorf informieren.

Am „Tag der offenen Tür“ informiert die IST-Hochschule alle Studieninteressierten über die verschiedenen Studiengänge und Karrierewege in der Gesundheitsbranche. Im Mittelpunkt steht dabei die Präsentation des Bachelorstudiengangs „Management im Gesundheitswesen“ sowie der Masterstudiengänge „Prävention Sporttherapie und Gesundheitsmanagement“ und „Trainingswissenschaft und Sporternährung“ .

Auch die beiden ab Wintersemester 2025 geplanten Studiengänge „Prävention und Gesundheitsförderung (B.A.)“ und „MBA Health Care Management“ werden erstmalig vorgestellt.

Die Professor:innen und Tutor:innen bieten spannende Einblicke ins Studium und in die Gesundheits- sowie Fitnessbranche.

Das gesamte IST-Team steht den Interessierten bei Fragen gerne zur Verfügung. „Was kann ich mit den verschiedenen Studiengängen alles werden? Wie sieht mein Alltag als Student:in aus? Und warum ist das Studium an der IST-Hochschule so besonders?“ Zusätzlich zu den Antworten auf diese Fragen werden auch noch weitere Studiengänge vorgestellt, von denen einige an der Schnittstelle zum Gesundheitswesen interessant sein könnten, beispielsweise „Business Administration (B.A:) und „Fitnesswissenschaft und Fitnessökonomie (B.A.)“.

Tag der offenen Tür: Freitag, 24. Januar 2025, 18 Uhr

IST-Hochschule für Management

Erkrather Str. 220 a-c, 2. Etage

40233 Düsseldorf

Um eine kostenfreie Anmeldung wird gebeten. Weitere Informationen unter www.ist-hochschule.de