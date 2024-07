Am 26. Juli ist es soweit: Paris begrüßt die Welt zu den Olympischen Spielen 2024. Diese magische Stadt, bekannt als Wiege der Romantik und des Savoir-vivre, wird zum Zentrum des Sports, der Freundschaft und der internationalen Zusammenarbeit. Doch Paris bietet weit mehr als nur Olympische Spiele – es ist eine Stadt, die zu jeder Zeit und aus vielen Gründen eine Reise wert ist.

Paris, die Stadt der Lichter, begeistert mit ihrem einzigartigen Charme und ihrem reichen kulturellen Erbe. Wer durch die malerischen Straßen spaziert, kann an jeder Ecke Geschichte erleben – von den majestätischen Boulevards bis hin zu den geheimen Gassen des Marais-Viertels. Die Stadt ist ein lebendiges Museum, das seine Besucher in eine andere Zeit versetzt und gleichzeitig die moderne Welt einbindet.

Eines der ikonischsten Wahrzeichen ist der Eiffelturm, der majestätisch über der Stadt thront. Ein Besuch auf den Aussichtsplattformen bietet einen atemberaubenden Blick auf die gesamte Stadt. Doch Paris ist nicht nur wegen seiner Sehenswürdigkeiten berühmt. Es ist die Atmosphäre, die Lebensart der Pariser, die diese Stadt so besonders macht.

Die kulinarische Szene in Paris ist unvergleichlich. Von den einfachen, aber köstlichen Baguettes und Croissants bis hin zu den exquisiten Menüs in den Sternerestaurants – die französische Küche in Paris ist ein Fest für die Sinne. Ein Besuch auf einem der vielen Märkte, wie dem Marché d’Aligre, gibt einen Einblick in die frischen und vielfältigen Produkte, die die Grundlage dieser kulinarischen Meisterwerke bilden.

Auch die Kunst und Kultur kommen in Paris nicht zu kurz. Der Louvre, das größte Kunstmuseum der Welt, beherbergt Meisterwerke wie die Mona Lisa und die Venus von Milo. Für moderne Kunstliebhaber bietet das Centre Pompidou eine beeindruckende Sammlung zeitgenössischer Werke. Und das Musée d’Orsay, ein ehemaliger Bahnhof, zeigt eine herausragende Sammlung impressionistischer Kunst.

Nicht zu vergessen sind die grünen Oasen in der Stadt. Die Gärten von Versailles, der Jardin des Tuileries und der Parc des Buttes-Chaumont bieten Ruhe und Erholung mitten im urbanen Trubel. Hier kann man die Seele baumeln lassen und die Schönheit der Natur genießen.

Nach dem aufregenden Auftakt der Olympischen Spiele gibt es also viel zu entdecken und zu erleben in Paris. Und wir haben einige Tipps für Sie!

Peninsula Paris

Das Hotel in der Avenue Kléber bietet mit seinen wunderschön angelegten Außenbereichen eine Reihe von traumhaften Erlebnissen

(Foto: Arbes) „Sommerfluchten“ auf der Kléber-Terrasse Diese neue Dinner-Reihe mit musikalischer Untermalung, die jeden Sonntag- und Montagabend auf der eleganten, weitläufigen Kléber-Terrasse stattfindet, ist perfekt, um das Wochenende noch ein kleines bisschen zu verlängern.

„The Secret Garden“ kehrt zurück Seit der Eröffnung des Peninsula Paris im Jahr 2014 sind Gäste begeistert von den sommerlichen Drinks und leichten Snacks auf einem der seltenen Dachgärten der Stadt – wo üppig blühende Sträucher und Obstbäume den atemberaubenden Blick auf das Wahrzeichen der Stadt umrahmen.

Perfekter Match für diese kulinarischen Sommer-Erlebnisse ist die Partnerschaft mit der prestigeträchtigen Perrier-Jouët Belle Époque Champagner-Kollektion. (Foto: Arbes) (Foto: Arbes) Der Gipfel der Romantik: Secret Table Diese intime Terrasse für Paare bietet mit ihrem atemberaubenden Blick auf den Eiffelturm einen der vielleicht romantischsten Orte für ein Rendezvous in Paris. Die Gäste werden mit der sublimen Küche des Küchenchefs David Bizet verwöhnt, der eigens für diesen Ort zwei spezielle Menüs kreiert hat. www.peninsula.com

Der neue Esprit von Paris – die Stadt der Frauen

Mit diesem wunderbaren Buch stellt Paris-Kennerin Lindsey Tramuta die Stadt an der Seine und ihre Bewohnerinnen so vor, wie sie wirklich sind, in ihrer gesamten Komplexität und Diversität. In 50 spannenden Porträts verschiedener Frauen, den authentischen Geschichten dieser Aktivistinnen, Kreativen, Heilerinnen, Lehrer­innen, Visionärinnen und Macherinnen entsteht das Bild einer neuen Bewegung, in deren Mitte sich Paris zu einem kulturellen Zentrum der Frauenpower entwickelt. »Das neue Paris – die Stadt der Frauen« ist gleichzeitig eine Liebeserklärung an die schönsten unentdeckten Orten dieser lebendigen Metropole.

»Das Bild der Pariserin braucht ein Update, denn die Zeiten von Edith Piaf und Brigitte Bardot sind längst vorbei. Paris ist heute eine der multikulturellsten Städte der Welt.« (Rokhaya Diallo, Filmemacherin) Lindsey Tramuta LA PARISIENNE Das neue Paris – Die Stadt der Frauen 320 Seiten, Hardcover, Euro 28.00

ISBN 978-3-03876-170-9 www.midas.ch

Eine Reise durch die Stadt der Lichter

Dieser reich bebilderte Stadtrundgang ist eine Liebeserklärung an die »Stadt der Lichter« und liefert zugleich einen unvergleichlichen Leitfaden, der zeigt, was Paris auch abseits der ausgetretenen Pfade an Besonderem zu bieten hat. Entdecken Sie gemütliche Cafés, schicke Boutiquen, besondere Buchläden und vieles mehr, was Paris auf ganz eigene Art und Weise zur absoluten Traumstadt und zu einer der faszinierendsten und lebendigsten Metropolen der Welt macht.