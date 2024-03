Seit über 100 Jahren begeht die Welt am 8. März den Weltfrauentag. In der Hotellerie und Reisebranche gibt es sie bereits zahlreich – und es gibt gute Gründe, sie zu feiern: jene starke Frauen, die mit ihrer Arbeit und Präsenz von Tag zu Tag inspirieren – auf unterschiedlichste Art und Weise. Wir präsentieren eine kleine Auswahl:

Kathryn Sullivan-Discovery 3-3-1-2014 Photos by Dane A. Penland, Smithsonian National Air and Space Museum.

Kathryn Sullivan – Taufpatin der neuen Scenic Eclipse II Alle guten Dinge sind drei – zumindest, wenn es für Kathryn Sullivan um Weltrekorde geht. 1984 schwebte die 72-jährige als erste US-Amerikanerin im Weltall, mehr als 35 Jahre später, im Jahr 2020, tauchte sie als erste Frau knapp 11.000 Meter im Marianengraben hinab und somit zum tiefsten Punkt im Ozean. Damit stellte sie außerdem einen weiteren Weltrekord auf: als „World’s Most Vertical Person“ und somit erste Frau, die sowohl den Grund des Ozeans als auch die Weiten des Weltraums erlebt hat. Im Juni vergangenen Jahres wurde die Geologin, Meereswissenschaftlerin, ehemalige NASA-Astronautin und US-Marineoffizierin um einen zusätzlichen Titel reicher: Als Taufpatin repräsentiert sie seither die neue Scenic Eclipse II, eine Ultra-Luxusyacht der Scenic Gruppe mit Boutique-Charakter sowie je zwei eigenen Helikoptern und einem U-Boot für Erkundungstouren in die Tiefsee.

Copyright Justin Nicholas www.justinnicholas.com.au

Juby Thomas – Leiterin des hydroponischen Gewächshauses im Le Méridien Maldives Die studierte Nutzgartenexpertin Juby Thomas (M. Sc. Horticulture-Fruit Science) leitet das hydroponische Gewächshausprojekt The Greenhouse im Le Méridien Maldives Resort & Spa. Gäste können von ihr im Rahmen der Greenhouse-Tour die nachhaltige Gemüseproduktion vom Keimling bis zur gesunden Mahlzeit am gemeinsamen Erntetisch lernen. Zu Jubys Hauptaufgaben gehören das Ernten der tagesaktuellen, für die Köche benötigten Kräuter, Salate und Gemüsesorten, sowie die regelmäßige Pflege der Pflanzen. In der Zukunft möchte sie die Vielfalt der kultivierten Nutzpflanzen im Greenhouse ausbauen, wovon nicht nur das Resort profitiert, sondern womit Juby auch ihre wissenschaftliche Neigung ausleben kann. www.marriott.com

Martina Hettegger – Gastgeberin im Hotel EDELWEISS Berchtesgaden

Leidenschaftlich, engagiert, humorvoll – so in etwa könnte man Martina Hettegger in drei Worten bezeichnen. Seit 14 Jahren leitet sie das Hotel EDELWEISS in Berchtesgaden – und das mit großem Erfolg. Ob es die jahrelange Erfahrung ist, die Martina Hettegger über die Jahre sammelte oder die herzliche Gastfreundschaft, die durch die Gene der Familie zu fließen scheint? Schließlich hat sie als Tochter der großen Hettegger-Familie das Prinzip der Gastlichkeit bereits von klein auf verinnerlicht und ausleben dürfen, sei es während der Ausbildung in diversen Hotellerie-Erfahrungen im In- und Ausland, oder im Familienunternehmen, dem DAS EDELWEISS in Großarl. Mit diesem Grundstein und einem umfassenden Know-how wagte Martina Hettegger im Mai 2010 in Berchtesgaden schließlich den nächsten Schritt. Seither leitet sie das Vier-Sterne-Superior-Hotel mit Herzblut und Leidenschaft und steht ihren Gästen stets mit besten Tipps aus der Region zur Verfügung. www.edelweiss-berchtesgaden.com

Die Antinori Schwestern – In 26 Generation in Familienhand

Die Antinori-Schwestern, Nachkommen der alten italienischen Adelsfamilie Antinori, verkörpern eine ebenso magische Aura wie die edlen Weine, die seit über 26 Generationen und 600 Jahren von Antinori hergestellt werden. Die Familientradition ehrt und stellt gleichzeitig aber auch gewisse Anforderungen an die jüngste Generation. Die Schwestern Albiera, Allegra und Alessia Antinori meistern die Anforderungen mit einem Gefühl für Tradition, Leidenschaft und Intuition und verleihen dem größten Weinproduzenten Italiens eine neue, schöne Nuance: Womenpower! Im Jahr 2024 haben sie einen ganz besonderen Grund anzustoßen, ihr berühmtester Wein, der allererste Supertoskaner „tignanello“ feiert 50-jähriges Jubiläum. https://www.antinori.it/de/

Irene Forte – Gründerin Irene Forte Skincare

Irene Forte stammt aus einer Unternehmerfamilie Forte, die hinter der Rocco Forte Hotel Gruppe steht. Die junge Frau ruhte sich aber nicht auf den Lorbeeren der Familie aus, sondern packte in einem der Rocco Forte Häuser, dem Verdura Resort auf Sizilien mit an. Während ihrer Arbei dort inspirierte sie die mediterane Natur dazu eine eigene Skincarebrand zu gründen. Das Besondere an der Marke: Die Philosophie beruht auf dem Farm to Table Konzept. Die Skicareprodukte entstehen aus Zutaten wie Granatäpfeln, Kaktusfeigen oder Zitrusfrüchten, die im Garten des Resorts angepflanzt werden. Ihr Farm to Table Konzept stellt die junge Entrepreneurin dieses Jahr bei den Skincare Retreats im Verdura Resort im März, Mai und Oktober 2024 vor. https://ireneforteskincare.eu/