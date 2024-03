In bester Innenstadtlage, nur wenige Schritte von der Meraner Altstadt entfernt und gleichzeitig umgeben von reichlich Grünfläche, begrüßt das Vier-Sterne-Superior Hotel Therme Meran seine Gäste mit einem einmaligen Wellnessangebot.

Nach einem Ausflug in die Berge oder einem Bummel durch das frühlingshafte Meran entspannen die Gäste des Hotel Therme Meran auf der einmaligen Sky Spa Dachterrasse, im Garden Spa zwischen Palmen oder in den Bädern der Therme Meran, die bequem über den Bademanteltunnel erreichbar ist. Der 3.200 Quadratmeter große Rooftop-Wellnessbereich ist das Highlight des Hotels: Ob ein Bad im beheizten 22 Meter langen Sole-Infinity-Pool nehmen oder in den Panorama-Saunen sowie bei einer Spa-Anwendung abschalten – die Meraner Bergwelt scheint stets zum Greifen nah. Kulinarisch verwöhnt Küchenchef Karlheinz Falk die Gäste mit regionalen und internationalen Kreationen.

Hotel Therme Meran ♦ Thermenplatz 1 ♦ I-39012 Meran ♦ Tel. +39 0473 259 259 ♦ info@hotelthermemeran.it ♦ www.hotelthermemeran.it

Senden Sie bis zum 02.04.2024 eine Karte mit dem Stichwort „Hotel Therme Meran“ an: SPA inside, Fremersbergstraße 29, 76530 Baden-Baden oder per E-Mail an gewinnen@redspa.de – Adresse bitte nicht vergessen.

Ausgenommen sind beauftragte Teilnahmedienste und Gewinnspiel-Agenturen. Das Los entscheidet. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung unter www.redspa.de/datenschutzerklaerung