… und der schönste Anlass um seine Liebste oder seinen Liebsten zu verwöhnen.

Sawade ist der süße Liebesbote zum Valentinstag – das Berliner Traditionsunternehmen präsentiert mit der Edition Liebe eine süße Auswahl an Trüffeln, die Herzen höher schlagen lässt. Die große Herzschachtel beinhaltet 10 Trüffelherzen in den Sorten Himbeer und Vanille. Mit der kleinen Herzschachtel wird mit zwei Vanille Trüffelherzen Liebe ausgedrückt. Alle Pralinen werden täglich frisch in der lokalen Manufaktur per Handarbeit produziert. www.sawade.berlin

Wer es etwas ausgefallener mag, der geht in die Luft

Frei nach dem Motto „I believe I can fly“ geht es am Valentinstag auf einen romantischen Helikopterflug zu den schneebedeckten Gipfeln der kanadischen Coast Mountains. Das Four Seasons Resort and Residences Whistler empfängt verliebte Paare mit einem Panoramablick über die Wildnis von British Columbia. Bei heißer Schokolade und S’mores in romantischer Atmosphäre werden alle Sinne verwöhnt.