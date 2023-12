Im Land der aufgehenden Sonne erwartet die Besucher ein aufregendes Kontrastprogramm: tief verwurzelte Traditionen, hypermoderner Lifestyle und beeindruckende Natur. Entdecken Sie mit SPA inside majestätische Tempelanlagen, schlaflose Mega-Citys, wunderschöne Landschaften und die Höflichkeit der Menschen.

Flackernde Leuchtreklamen, Wolkenkratzer, Großstadthektik – so sieht das klassische Japan-Klischee aus, das nur an einer Kleinigkeit krankt: Es ist falsch! Jenseits der großen Ballungsräume Tokyo-Yokohama und Osaka ist das Land oft nur dünn besiedelt. Kein Wunder, bestehen doch drei Viertel der Fläche Japans aus Gebirgen und Bergland. Zwei Drittel des Landes sind zudem bewaldet (zum Vergleich: In Deutschland ist es ein Drittel) und damit gehört der Inselstaat zu den grünsten Ländern der Welt. Die kulturelle Seite sollte man trotzdem nicht vergessen: Tempel und Schreine findet man vielerorts und die alten Kaiserstädte Kyoto, Nara und auch Tokyo sind einfach unvergleichlich. Auch Erholung wird in Japan groß geschrieben: Tausende heißer Quellen gibt es, die man in den Onsen-Badeanlagen hautnah erleben kann. Und dass Japan ein ausnehmend sicheres, modernes Reiseland ist, muss man eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Also: Koffer packen und los!

Japan zu bereisen kann an sich schon eine entspannende Erfahrung sein. Es gibt aber noch viel weitere Möglichkeiten, zu relaxen und die Gedanken zu ordnen (Foto: shutterstock_metamorworks)

Japan Wellness

Japan ist ein Land, in dem man seit langem weiß, wie wichtig nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch ein ruhiger und ausgeglichener Geist ist. Entspannungs- und Wellnessangebote, die sich leicht in Ihre Reisepläne integrieren lassen, gibt es reichlich. Von Zen-Meditation im Tempel, Yoga in unberührter Natur bis hin zu Onsen Bade-Ritualen, Waldtherapie und gesunder Ernährung – und das in Kombination mit der atemberaubenden Natur und der einzigartigen Ästhetik Japans. Sie werden erholt und energetisiert nach Hause zurückkehren.

Kleiner Sushi-Knigge Ob Nigiri Sushi, Maki Sushi, Temaki Sushi, Chirashi Sushi, Hako Sushi, Funa Sushi, California Roll oder Inari Sushi, diese Regeln gelten immer: Stäbchen niemals in die Reis-Schüssel stecken und auch nicht flach über die Schüsselränder legen ♦ Holzstäbchen nicht aneinanderreiben, um sie zu glätten – das wird als unhöflich empfunden ♦ Das Neta (Sushi-Belag) wird in die Sojasoße getunkt, nicht der Reis ♦ Sojasauce und Wasabi nicht mischen ♦ Sushi darf auch mit den Händen gegessen werden! ♦ Der Ingwer dient als Gaumenreiniger zwischen verschiedenen Sushi-Sorten ♦ Die leeren Teller beim Kaiten-Sushi werden nicht wieder auf das Laufband gestellt.

Nützliche Adresse

Japanische Fremdenverkehrszentrale (JNTO Frankfurt)

Japans Adresse in Deutschland mit dem Aktuellsten zu Land, Leuten, Kultur und Reiseideen.

www.japan.travel/de/de/

Dos & Don‘ts beim Tempelbesuch Oberstes Gebot beim Besuch eines Tempels: Sich ruhig verhalten, Handys lautlos stellen und nicht essen und trinken, das ist streng verboten. Reinigungsrituale vor dem Betreten des Tempels beachten.

