Natur pur und Ski-In & Ski-Out vom Allerfeinsten: Vom 5-Sterne Alpen-Wellness Resort geht’s mit dem Zubringerlift hinauf auf bis zu 3080 Höhenmeter. Dort liegt einem die Winterlandschaft zu Füßen und die Aussicht auf die imposante Bergwelt der Ötztaler Alpen ist einfach nur traumhaft. Das Skigebiet in Obergurgl mit 112 Pistenkilometern erfüllt alle Wünsche von November bis April.

In der exklusiven Wellnesslandschaft des Hochfirst werden die Gäste auf 1500 Quadratmetern verwöhnt. Vom Falstaff Spa Award 2023 mit herausragenden 95/100 Punkten ausgezeichnet, zählt das Tiroler Luxushotel mit seinem Alpen Spa zu den Besten im gesamten deutschsprachigen Raum. Mit großem In- und Outdoor-Pool, wärmenden Saunawelten, wohltuenden Dampfbädern und erholsamen Ruhezonen wird die beanspruchte Muskulatur nach den Outdoor-Aktivitäten belohnt. Während draußen die faszinierende Winterlandschaft glitzert, breitet sich in der Tiroler Saunahütte im Außenbereich entspannende Wärme aus. Das erfahrene Beauty- & Spa-Team verwöhnt mit entspannenden Massagen und hochwertigen Beauty-Treatments. Kulinarisches Highlight ist das abendliche 6-Gang-Gourmetmenü auf Haubenniveau.

Alpen-Wellness Resort Hochfirst ♦ Gurglerstraße 123 ♦ 6456 Obergurgl ♦ Österreich ♦

Telefon +43 5256 632 50 ♦ info@hochfirst.com ♦ www.hochfirst.com

Senden Sie bis zum 02.12.2023 eine Karte mit dem Stichwort „Alpen-Wellness Resort Hochfirst“ an: SPA inside, Fremersbergstraße 29, 76530 Baden-Baden oder per E-Mail an gewinnen@redspa.de – Adresse bitte nicht vergessen.

Ausgenommen sind beauftragte Teilnahmedienste und Gewinnspiel-Agenturen. Das Los entscheidet. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung unter www.redspa.de/datenschutzerklaerung