Adventszeit Es glänzt und glitzert in Sachsens Landeshauptstadt – im Advent noch mehr als sonst, wie hier auf dem Striezelmarkt (Foto: AdobeStock_pureshot) Als barockes Gesamtkunstwerk präsentiert sich das historische Dresden. In der Adventszeit kommt das imposant zur Geltung und lässt die Besucher einmal mehr staunen.

In der Weihnachtszeit erstrahlt die malerische Stadt Dresden in einem wahren Lichtermeer. Die prächtigen Barockbauten und die romantische Elblandschaft bieten die perfekte Kulisse für die berühmten Weihnachtsmärkte. Der älteste und wohl bekannteste, der Striezelmarkt, entführt die Besucher in eine Welt voller Tradition und Genuss. Hier können Sie den köstlichen Dresdner Christstollen probieren, der seit Jahrhunderten nach einem geheimen Rezept gebacken wird. Die historischen Holzbuden versprühen einen nostalgischen Charme und laden zum Stöbern nach handgefertigten Geschenken und kunstvollen Weihnachtsdekorationen ein.

Nicht weit vom Striezelmarkt entfernt befindet sich der Adventsmarkt auf dem Neumarkt. Jeden Abend wird hier ein Fenster des riesigen Adventskalenders geöffnet und die Vorfreude auf Weihnachten gesteigert. Ein absolutes Highlight ist der Dresdner Weihnachts-Circus. Unter der prächtigen Zeltdachkonstruktion erleben Sie, in diesem Jahr zum 26. Mal, eine faszinierende Show mit internationalen Artisten.

Das atmet Geschichte Frauenkirche Sie prägt Dresdens Silhouette und gilt als eines der Wahrzeichen der Stadt. Wer nicht zum Gottesdienst oder Konzert geht, genießt den Panoramablick vom Turm aus. Der beschwerliche Aufstieg lohnt sich. www.frauenkirche-dresden.de Die Frauenkirche ist eine der größten Sandsteinbauten der Welt. Im Zweiten Weltkrieg zerstört, überdauerte sie als Ruine die DDR und wurde mit Hilfe internationaler Spendenhilfe wieder aufgebaut Kunstakademie Der goldene Engel auf der Glaskuppel der Kunstakademie ist weithin sichtbar. Er stellt Fama dar – in der römischen Mythologie ist sie die Göttin des Ruhmes wie auch des Gerüchts. Die Dresdner Fama, so sagt man, bläst den Ruhm der sächsischen Kunst in die Welt.

Winterwunderland in Elbflorenz

Die festliche Beleuchtung der Stadt und die vielen Weihnachtskonzerte in den prunkvollen Kirchen machen Dresden zu einem wahren Winterwunderland. Lassen Sie sich verzaubern von der romantischen Atmosphäre der sächsischen Metropole.

Übrigens: Wegen ihrer landschaftlich reizvollen Lage an der Elbe, ihrer barocken Prunkbauten und dem Reichtum an Kunst- und Kulturschätzen sowie der klimatisch vorteilhaften Besonderheiten wird Dresden auch „Elbflorenz“ genannt.

Dresdner Stallhof Eines der wenigen erhaltenen Zeugnisse aus der Dresdner Renaissance. Er diente als Schauplatz für Turniere und Ringstechen. Zwischen Johanneum, Residenzschloss und Kanzleihaus.

(Foto: shutterstock_Ana-del-Castillo) (Foto: iStock-HT-Pix) Das Original Dresdner Christstollen Ein goldenes Siegel garantiert die Herkunft des traditionsreichen Weihnachtsgebäcks. Gut gefüllt, unter anderem mit Rosinen, Butter und süßen Mandeln, war er ursprünglich ein mittelalterliches Fastengebäck.

www.dresdnerstollen.com Weihnachtsmärkte mit Budenzauber, Glühwein und stimmungsvoller Musik dürfen Sie keinesfalls verpassen. Traditionen wohin man schaut Der 589. Strietzelmarkt ist Deutschlands ältester Weihnachtsmarkt und lockt jedes Jahr Millionen Gäste an. Zum Striezelmarkt-Pyramidenfest erstrahlt eine riesige traditionelle Weihnachtspyramide vor der Kulisse des Dresdner Zwingers. Auf dem Neumarkt präsentieren Handwerker vom Uhrenmeister bis zum Chocolatier ihr Können unweit der Frauenkirche. Dazu gibt es Leckereien und historisches Flair wie vor 100 Jahren. Ein Geheimtipp in der romantischen Fachwerkhäuser-Kulisse des Ortsteils Dresden-Loschwitz: Der Weihnachtsmarkt am Elbhang, nahe der Brücke „Blaues Wunder“. Hier geht es ganz urig zu. (Foto: shutterstock_Brett-Holmes) Der qualmt aber … Räuchermännchen, Schwibbogen und Nussknacker: Seit Jahrhunderten prägen diese traditionellen Holzfiguren aus dem Erzgebirge den Dresdner Striezelmarkt. Was einst mit hölzernen Spanschachteln und einfachen Holzwaren begann, fand im 18. und 19. Jahrhundert mit Holzspielzeug seine Fortsetzung – und steht heute in vielen Wohnzimmern als Dekoration.

Gemächlich fließt die Elbe an der Altstadt vorbei. Die Schiffe bringen Gäste tagsüber flussauf- und -abwärts. Abends legen sie vor dem Panorama mit Semperoper und Hofkirche an und zaubern so ein ganz besonderes Flair (Foto: DML-BY)

Alles Schokolade

Ein Muss für alle Schoki-Fans ist die Camondas Schokoladenwelt. Trüffel, Pralinen, Tafeln und, und, und … über 1400 Kreationen von namhaften Manufakturen aus aller Welt kann man hier entdecken. Wer mehr erfahren möchte, der besucht das Schokoladenmuseum von Camondas und erfährt erst theoretisch und dann natürlich bei Kostproben ganz praktisch, wie echte Schokolade schmecken muss. Ach und es gibt natürlich auch noch eine urgemütliche Kakaostube… lecker.

www.camondas.de

Historisches Warum Dresden die einstige Schokoladenhauptstadt Deutschlands ist, erfährt man im Schokoladenmuseum

Tipps für Weihnachten

Wer Weihnachten mag, wird Dresden lieben. Neun thematisch ganz unterschiedliche Weihnachtsmärkte machen die Elbmetropole zur Weihnachtsstadt. Weihnachten in Dresden, das sind aber auch festliche Konzerte in Kirchen, Märchenaufführungen und Sonderausstellungen. Oder wie wäre es mit einer Lichterfahrt auf der Elbe? Wie der Fluss historische Stadtkerne und reizvolle Landschaften verbindet, so vereint die Weihnachtszeit die vielfältigen Aktivitäten der gesamten Region Dresden Elbland in einem stimmungsvollen Zauber.

Über 1250 Quadratmeter Eisfläche, drei separate Eisstockbahnen, eine urige Winterhütte, Feuerschalen, ein kunterbuntes Veranstaltungsprogramm und viel Leckeres zu essen gibt es auf dem Konzertplatz des Weißen Hirsch.

www.konzertplatz-weisser-hirsch.de/winter

www.konzertplatz-weisser-hirsch.de/winter Schloss und Park Pillnitz verwandeln sich in eine magische Weihnachtswelt mit tollen Lichtspielen, inszenierter Architektur und glitzernden Illuminationen.

www.schlosspillnitz.de

www.schlosspillnitz.de Die barocke Anlage und die Weinberge von Europas erstem Erlebnisweingut Schloss Wackerbarth (Foto) werden jeden Abend zu einer zauberhaften Welt aus Lichterglanz, Musik und Kulinarik. Es gibt zwei Eisstockbahnen im barocken Flair und im Restaurant werden drei besondere Gänge serviert, mit ausgewählten sächsischen „Cool Climate“-Weinen.

www.schloss-wackerbarth.de

Wackerbarths Winterzauber auf Schloss Wackerbarth (Foto: DanielBahrmann) Er lässt in Deutschland viele Wohnzimmer und Straßen in einem ganz besonderen Licht erstrahlen: der Herrnhuter Stern. Er gilt als Ursprung aller Weihnachtssterne. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde er in den Internatsstuben der Herrnhuter Brüdergemeine in der Oberlausitz von einem Erzieher im Mathematikunterricht zum Vermitteln eines besseren geometrischen Verständnisses erdacht. www.herrnhuter-sterne.de

(Foto: JanGutzeit) (Foto: DML-BYMartinFoerster)

Porzellanmanufaktur Meissen Ob „Zwiebelmuster“ oder Blumenmalerei – Meissener Porzellan ist weltbekannt. Die Manufaktur ist die älteste in Europa. Das Porzellan wird wie eh und je handbemalt. Hier kann man zuschauen und auch selbst auf „Manufaktour“ gehen und seinen eigenen Kaffeebecher als Unikat gestalten. www.erlebniswelt-meissen.com

Caspar David Friedrich. Wo alles begann

(Foto: DML-BYSvenDoering)

2024 jährt sich der 250. Geburtstag des Malers Caspar David Friedrich. Der bedeutendste Künstler der deutschen Frühromantik verbrachte über 40 Jahre seines Lebens in Dresden.

Zum 250. Geburtstag widmen ihm die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden die große Ausstellung „Caspar David Friedrich. Wo alles begann“ im Albertinum und im Kupferstich-Kabinett. Zudem gibt es ein Denkmal für den Künstler im Brühlschen Garten in der historischen Altstadt, Hasenberg 1. Caspar David Friedrichs Grab ist auf dem Trinitatisfriedhof zu finden.

