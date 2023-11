DUFTSTARS 2023: Düfte des Jahres in Düsseldorf gekürt

Am 16. November wurde in Düsseldorf zum 31. Mal der Deutsche Parfumpreis DUFTSTARS vergeben. Im Rahmen einer glamourösen Gala in der Düsseldorfer Rheinterrasse zeichnete die Fragrance Foundation Deutschland die Gewinner der wichtigsten Auszeichnung der deutschen Beautybranche aus.

Durch den Abend führte erneut Moderatorin Frauke Ludowig, unterstützt von ihrer Tochter Nele Ludowig. Erstmals konnten auch Konsumentinnen und Konsumenten Karten für die begehrte Award-Show erwerben.

Zum ersten Mal hat die Fragrance Foundation Deutschland den Creator Award in Kooperation mit Meta verliehen. Die fünf nominierten Creator und Creatorinnen stellten sich dem Voting des Publikums, das Leni‘s Scents zur Duft-Creatorin des Jahres kürte. Überreicht wurde der Award von Jeremy Fragrance. Über eine reichweitenstarke Kampagne, die auf der Social Media-Plattform der DUFTSTARS ausgespielt wurde, konnten sich die Nominierten im Vorfeld ihren Fans und Followern präsentieren.

Als Preispaten und Preispatinnen der DUFTSTARS wirkten auch 2023 wieder zahlreiche Prominente mit. In der Düsseldorfer Rheinterrasse waren beispielsweise Moderatorin Cathy Hummels und Moderator Jochen Schropp sowie Creatorin Farina Opoku vor Ort. Jeremy Fragrance überreichte als einer der Pioniere im Bereich der Duft-Creator und Duft-Creatorinnen die Trophäe für den „Creator Award“. Per Live-Schalte meldete sich seine Kollegin Diana zur Löwen als Preispatin aus dem „Douglas House of Beauty“ in Düsseldorf. Aus der „Parfümerie Albrecht“ in Frankfurt wurde Sonya Kraus zugeschaltet. Von der „Parfümerie Becker“ in Bonn war Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze und aus einer „Rossmann“-Filiale in Hamburg war Make-up & Hair Artist Boris Entrup dabei. In Berlin stand Schauspielerin und Moderatorin Alina Merkau im „Flaconi Store“ vor der Kamera. Als Preispatin in der „Sephora“-Filiale in Düsseldorf wirkte Moderatorin Jana Schölermann mit.

Das Highlight des Abends war die Verleihung des Persönlichkeitspreises an die Unternehmerpersönlichkeit Erwin Müller, Inhaber und Gründer der gleichnamigen Drogerie- und Parfümeriekette. Erwin Müller wurde für seine Verdienste um die Duftbranche in Deutschland, deren Entwicklung er nachhaltig geprägt und maßgeblich beeinflusst hat, ausgezeichnet.

Und das sind die Gewinner

Die Entscheidung, welche nominierten Parfumkreationen in den Kernkategorien ausgezeichnet wurden, fällte im Vorfeld eine knapp 250-köpfige Branchenjury über eine digitale Plattform unter notarieller Aufsicht. In der Kategorie „Lifestyle“ fiel sie bei den Damendüften zugunsten von „REMIX EXOTIC PARADISE Eau de Cologne“ der Marke 4711. Bei den Herren hieß der Gewinner „CLASSIC GREY Eau de Toilette“ von KARL LAGERFELD. Bei den „Prestige“-Damendüften wurde „FAME Eau de Parfum“ von PACO RABANNE ausgezeichnet. Gewinner bei den Herrendüften dieser Kategorie war „TERRE D’HERMÈS EAU GIVRÉE Eau de Parfum“ von HERMÈS. In der Kategorie „Exklusiv“ siegte „LES EAUX DE CHANEL PARIS – PARIS Eau de Toilette“ von CHANEL. Gewinner in der „Klassiker“-Kategorie waren bei den Damendüften „NOT A PERFUME“ von JULIETTE HAS A GUN und bei den Herren „PLATINUM ÉGOÏSTE POUR HOMME Eau de Toilette“ von CHANEL. Der von der Fragrance Foundation Deutschland in diesem Jahr zum zweiten Mal verliehene „Green Award“ ging an den CHLOÉ-Duft „ROSE NATURELLE INTENSE“, während „724 Eau de Parfum“ von MAISON FRANCIS KURKDJIAN PARIS zum besten „Niche Independent“-Duft gekürt wurde. Darüber hinaus wurden die begehrten Publikumspreise verliehen. Am Voting hatten sich mehr als 30.000 Konsument:innen beteiligt. Ihre Wahl fiel bei den Damendüften auf „LIBRE LE PARFUM Parfum“ von YVES SAINT LAURENT und bei den Kreationen für Herren auf „BOSS BOTTLED PARFUM Parfum“ von BOSS. In der Kategorie „Kampagne“ wurde ebenfalls „LIBRE LE PARFUM Parfum“ von YVES SAINT LAURENT zum Sieger gekürt.

