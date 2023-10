In Japan, Frankreich, Irland sind sie längst Standard auf dem täglichen Speiseplan. Algen, das nährstoffreiche, aber fettarme Meeresgemüse, erobert jetzt auch den deutschen Teller und kommt dem ein oder anderen sogar in die Snack-Tüte. Super gesund ist es auf jeden Fall und eine zukunftsorientierte Ernährungsalternative.

Algen, sind das nicht die schwarzen, dünnen Blätter um die Sushi-Röllchen? Ganz genau. Aber es gibt weit mehr als die Rotalge Nori, die Sushis in Form hält. Schätzungen zufolge sind es mindestens 13 000 verschiedene Algenarten, es können aber auch weit mehr sein. In Asien werden Algen gekocht, gebraten, gedämpft oder in Essig eingelegt, dienen als Gewürz oder Tee. Sie werden zu Salaten verarbeitet oder zu Suppen gegeben, als Gemüsebeilage oder getrocknet als Snack gegessen.

Zu ihren Hauptinhaltsstoffen zählen Protein, Vitamin C, Eisen, Kalzium und auch Omega-3-Fettsäuren und das Vitamin B12. Die genauen Mengen sind von Art zu Art unterschiedlich. Insbesondere Braunalgen sind zudem sehr jodhaltig und damit für Menschen mit Schilddrüsenproblemen mit Vorsicht zu genießen.

Zu den beliebtesten essbaren Algenarten zählen neben der Nori-Alge Wakame, Kombu, Dulse und Hijiki, die bei uns in der Regel in getrockneter Form angeboten werden. Diese halten sich recht lang, müssen nur vor der Zubereitung kurz eingeweicht werden. Frische Algen sind mittlerweile auch zu haben, sie kommen meist aus der Bretagne.

Algen werden als „Superfood“ gehypt und passen zu den aktuellen Ernährungstrends: vegan, vegetarisch, kalorienarm, vitaminreich und möglichst natürlich. Und tatsächlich punktet das Gemüse aus dem Meer mit hochwertigem Eiweiß, viel Kalzium, Eisen, Vitamine – da ist also ganz schön viel Power drin. So viel, dass Algen zugetraut wird, ein große Rolle beim Lösen des weltweiten Ernährungsproblems zu spielen. Dr. Inez Linke des Kieler Unternehmens Oceanbasis, welches seit 20 Jahren selbst Algen erntet und verarbeitet. „Die Versorgung der Bevölkerung mit nachhaltigen und gesunden Nahrungsmitteln, insbesondere Alternativen zu tierischen Lebensmitteln, gilt als dringende Herausforderung unserer Zeit. Und Algen können hier einen wertvollen Beitrag leisten.“

Die sind essbar

1 Dulse (Palmaria palmata) Diese Rotalge ist die einzige ihrer Gattung, die an der europäischen Atlantikküste wächst. Sie wird bis 30 Zentimeter lang. Ihrer Form wegen bezeichnet man sie auch als Lappentang. Der ist fast purpur gefärbt, getrocknet immer noch rötlich. Dulse schmeckt mild und leicht salzig, angeröstet erinnert Dulse an Nüsse, andere sagen an Schinken.

2 Wakame (Undaria pinnatifida) Miso- und Sushi-Liebhaber kennen Wakame. Die „asiatische Braunalge“ kommt ursprüglich aus Japan, Korea und China, inzwischen wächst sie auch vor Spanien. Weicht man die getrockneten Algen ein, entfalten sich die großen Blätter wieder. Wakame ist weich bis knackig, schmeckt algentypisch nach Meer und leicht süßlich. Ihr Jodgehalt ist relativ hoch.

3 Meeresspaghetti (Himanthalia elongata) Die Braunalge ist im Atlantik von den Küsten Skandinaviens bis Portugal heimisch, kommt aber auch in der Nord- oder Ostsee vor. In Irland und Frankreich steht sie schon lange auf dem Speiseplan. Mit ihren bis zu drei Meter langen „Riemen“ macht sie ihrem Namen alle Ehre. Wie alle Braunalgen enthält sie viel Jod, schmeckt mild, leicht würzig.

4 Hijiki (Sargassum fusiforme) Ein Allrounder, der sich mit seinem sehr dezenten Anis-Aroma sowohl im Wok, in der Suppenschüssel oder als reine Beilage sehr gut macht. Das schwarze Seegras zählt zu den Braunalgen, ist reich an Kalzium, Eisen und Magnesium. Nach dem Einweichen ist es sechsmal so groß.

Bei allen Algen sollte man auf Bio-Qualität achten, denn neben wertvollen Mineralstoffen wie Kalzium und Magnesium können sie auch Schadstoffe anreichern.

5 Arame (Eisenia arborea) Die Braunalgenart aus dem Pazifik wird meist in dünnen Streifen verkauft. Sie schmeckt mild bis leicht süßlich.

6 Nori (Porphyra umbilicalis) Maki, Temaki (Hand rolls) und Sushi Rolls kennt jeder. Zusammengehalten werden die Reisröllchen von Nori, einer Rotalge. Sie lässt sich auch hervorragend in feine Streifen schneiden, und über Reis oder Fisch streuen und enthält Vitamin B12, das sonst fast nur in tierischen Produkten zu finden ist.

Algen haben die höchste Nährstoffdichte aller Pflanzen

Kurz nachgefragt bei Dr. Inez Linke

Dr. Inez Linke ist diplomierte Meeresbiologin und ist Geschäftsführende Gesellschafterin des Unternehmens Oceanbasis in Kiel.

www.oceanbasis.de (Foto: Oliver Staak)

Frau Dr. Linke, wann kamen Sie erstmals mit dem Thema Algen als Nahrungs- bzw. Nahrungsergänzungsmittel in Berührung?

Unser Kieler Unternehmen befasst sich schon seit über 20 Jahren mit den wertvollen Inhaltsstoffen in Meeresalgen und ihrer Wirkung auf die Gesundheit – insbesondere auf die Haut. Algen enthalten neben wertvollen Meeresmineralien und Spurenelementen auch spezielle Algenzucker. Alles Wirkstoffe, die auch in der gesunden Ernährung eine wichtige Rolle spielen, und so haben wir vor einigen Jahren verschiedene Algenflakes unter dem Namen „Meeresgarten“ auf den Markt gebracht.

Warum kommt Ihrer Meinung nach dem Thema Algen und Ernährung eine so große Bedeutung zu?

Algen sind von Natur aus vegan, fettarm, lactose- und glutenfrei, enthalten wenige Kalorien, dafür aber Ballaststoffe, Proteine, natürliches Jod und wie gesagt viele Meeresmineralien. Im Gegensatz zu Landpflanzen haben Algen keine Wurzeln – sie nehmen stattdessen die Mineralstoffe und Spurenelemente über ihre gesamte Oberfläche direkt aus dem Meerwasser auf und können sie in hohen Konzentrationen speichern. Deshalb haben sie die höchste Nährstoffdichte aller Pflanzen. Ein Kilogramm frische Algen enthält Meereswirkstoffe aus rund 10 000 Litern Meerwasser. Sie können tausendmal mehr Jod, hundertmal mehr Kalzium und zehnmal mehr Magnesium und Kupfer speichern als Landpflanzen. Diese Mineralstoffe regulieren und aktivieren die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, den biologischen Stoffwechsel und sind an Schutz- oder Immunprozessen beteiligt. Algen enthalten alle Mineralstoffe, die der Zellstoffwechsel benötigt. Gleichzeitig sind diese organisch gebunden, so dass der Körper sie gut verwenden kann. Den speziellen Algenzuckern wie z. B. Laminaran und Alginat werden immunstärkende Eigenschaften zugesprochen. Darüber hinaus enthalten Algen entzündungshemmende Polyphenole sowie verschiedene Vitamine, darunter auch B12, welches für Veganer von großer Bedeutung ist.

Algen spielen auch in der Medizin eine Rolle. Sie forschen gerade zu Fucoidan, einem speziellen Algenzucker …

Ja, mit Partnern in einem deutsch-dänischen Forschungsprojekt haben wir uns mit der Bioaktivität von Fucoidan verschiedener Braunalgen beschäftigt und seine Verwendung in der Augenheilkunde und in der regenerativen Medizin näher untersucht. In einem gerade bewilligten EU-Projekt erforschen wir zusammen mit 25 Partnern die präventive Wirkung von Fucoidan bei neurodegenerativen Krankheiten, z. B. Alzheimer. Die gesundheitsfördernden Eigenschaften wurden in Grundlagenstudien bestätigt, auch wenn die medizinische Anwendung derzeit vieler weiterer Testungen bedarf. Meeresalgen enthalten so viele Wirkstoffe mit medizinischem Potential, dass wir gerne von der „Blauen Apotheke Meer“ sprechen.

Wie viele essbare Algensorten gibt es?

Das ist schwer zu beantworten. Es gibt auf jeden Fall allein im Meer mehr als 13 000 verschiedenen Algenarten, wovon aktuell ungefähr um die 60 Arten für Kosmetik und Ernährung genutzt werden. Die meisten sind Rot- und Braunalgen. Sie haben nicht nur einen interessanten Geschmack, sondern enthalten eine hohe Konzentration an Jod. Menschen mit Schilddrüsenerkrankungen sollten daher aufpassen und die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.

Kann man Algen auch selbst ernten?

Man kann Algen selbst ernten, jedoch würde ich vorsichtig sein: Einerseits stehen viele Algen unter Naturschutz, andererseits sind Algen auch bekannt dafür, Schwermetalle und Schadstoffe anzureichern. Daher würde ich empfehlen, lieber Algen aus kontrollierter Ernte und Bio-Kultivierung zu verwenden.

Außerdem haben Algen – insbesondere die Makroalgen (sogenannte Tange) – eine enorm wichtige Funktion für die Meeresumwelt, sind Lebensraum für zahlreiche Meeresbewohner. Braunalgen können riesige Unterwasserwälder bilden und produzieren somit vergleichbar viel Sauerstoff wie die tropischen Regenwälder. Sie binden CO2, nehmen überschüssige Nährstoffe auf und verbessern somit maßgeblich die Wasserqualität. Gerade als Wirkstoff und für die Ernährung ist es daher sehr wichtig, Algen aus nachhaltiger Wildsammlung oder aus bio-zertifizierten Algenfarmen zu verwenden, um die natürlichen Bestände zu schonen. Kultivierte Algen zeichnen sich darüber hinaus durch hohe Standards in der Qualitätskontrolle und Sauberkeit aus.

Wo ernten Sie Ihre Algen bzw. welche Sorten bauen Sie an?

Wir haben vor 20 Jahren mit der Kultivierung des heimischen Zuckertangs (Saccharina latissima) die erste Kieler Meeresfarm gegründet. Mittlerweile benötigen wir für unsere Naturkosmetik „Oceanwell“ größere Mengen und beziehen den Zuckertang aus bio-zertifizierter Aquakultur in Norwegen.

Unsere „Meeresgarten“ Bio-Algen werden in der Bretagne nachhaltig geerntet, weil sie entweder in der Ostsee gar nicht vorkommen oder es noch keine gute Kultivierungstechnik gibt. So forschen wir derzeit intensiv an der regionalen Kultivierung des Blasentangs (Fucus vesiculosus), der wegen seines speziellen Algenzuckers interessant ist.

Wie unterscheiden sich Bio-Alge und Alge? Wie erkennt man das bzw. lässt sich das kontrollieren?

Als Bio-Alge können entweder nachhaltig kultivierte oder auch kontrolliert gesammelte Algen (zum Beispiel aus der Bretagne) bezeichnet werden. Sie sind durch das Bio-Siegel auf der Verpackung gekennzeichnet.

Und welche Produkte stellen Sie, außer essbaren Algen, noch her?

Aus den Algen stellen wir mit einer eigenen Methode am Firmenstandort in Kiel einen fermentierten Wirkstoff-Extrakt her, der die Basis für unsere Naturkosmetik Oceanwell ist. In Kombination mit natürlichem Meerwasser wirken die Produkte stark feuchtigkeitsspendend und schützen die Haut auf natürliche Weise. Die Meeresalgen haben eine besonders hohe Wirksamkeit, da sie in die lebende Hautschicht (Stratum basale) dringen und ihre lebenswichtigen Funktionen in den Zellen voll entfalten können.

Oceanwell ist mit dem Naturkosmetik NATRUE-Label zertifiziert, also frei von Silikon, Paraffin, Mikroplastik und synthetischen Farb- und Duftstoffen.

Übrigens steht der Schutz der Meere im Fokus all unserer Aktivitäten: Ein Teil des Verkaufserlöses aller Oceanwell- und auch Meeresgarten-Produkte fließt in unsere eigene Initiative „Protect the Ocean“, mit der wir unter anderem die Bergung von Geisternetzen in der Ostsee unterstützen.

Haben Sie eine Lieblingsalge?

Ja, Zuckertang, auch Kombu genannt, sowie die Rotalge Palmaria (Dulse). Ich streue sie als „gesunde Würze“ über den Salat, Kräuterquark oder Suppe – täglich!

Wie könnten es Algen schaffen, vom Exoten zum Grundnahrungsmittel zu werden?

Im Vergleich zu Japan, Frankreich oder Irland wissen viele in Deutschland gar nicht, dass man Algen essen kann. Wir sind Partner in einem deutsch-dänischen Forschungsprojekt, das zum Thema aufklärt und informiert.

Die Versorgung der Bevölkerung mit nachhaltigen und gesunden Nahrungsmitteln, insbesondere Alternativen zu tierischen Lebensmitteln, gilt als einen der dringendsten Herausforderungen unserer Zeit. Algen können hier einen wertvollen Beitrag leisten. So wollen wir regional ihren Anbau, Ernte, Verarbeitung und Vermarktung vorantreiben. Das Erforschen der regionalen Essgewohnheiten und der Dialog über Algen als vielfältiges Nahrungsmittel sind uns dabei sehr wichtig. Ansprechen wollen wir die Bevölkerung über Foodfestivals, Umfragen, Kochevents, Kooperation mit regionalen Anbietern wie Bäckereien, die Algen in Brot verarbeiten, sowie in Schulen.

