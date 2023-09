Das Gourmet und Relax Resort Trofana Royal ist Österreichs einziges 5-Sterne-Superior-Resort mit 7 Gault-Millau-Hauben in zwei verschiedenen Restaurants. Vom Falstaff Spa Award 2023 mit herausragenden 98/100 Punkten ausgezeichnet, zählt das Trofana mit seinem Royal Spa zu den besten Spa-Hotels im gesamten deutschsprachigen Raum.

2.500 Quadratmeter Spa- und Wellness-bereich erwartet die Gäste des Luxus-Resorts für Genießer; ein einzigartiger Rückzugsort, um Körper und Seele richtig verwöhnen zu lassen. Spüren Sie hautnah die ganzheitliche Entspannung vom Outdoor-Sole-Whirlpool mit Bergblick über die Finnische Sauna bis zum orientalische Dampfbad. Verlassen Sie im Royal Fitness Center die Komfortzone und kehren Sie nach einer wohligen Massage und Yoga-Einheit wieder zurück. Erleben Sie die kraftvolle Stille in den Liegebereichen der weitläufigen sonnigen Terrasse oder im Garten. So geht Perfect Royal Wellbeing.

SPA inside verlost 2 Übernachtungen für 2 Personen inklusive Verwöhnpension im DZ und exklusivem Ligne ST Barth Facial Spa Treatment im romantischen Tirol.

Trofana Royal ★★★★★ Superior ♦ Familie von der Thannen ♦ Dorfstraße 95 ♦ 6561 Ischgl – Tirol/ÖsterreichTel. ♦ +43 (0) 5444 600 ♦ Fax +43 (0) 5444 600-90 ♦ www.trofana-royal.at/ ♦ office@trofana.at

