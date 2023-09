Balance finden in herausfordernden Zeiten

Vom 29. September bis 1. Oktober treffen sich Amos Gitai, Deepak Chopra und weitere prominente Redner für ein Wochenende mit regem Austausch und zum Nachdenken anregenden Diskussionen.

Bereits im achten Jahr ist Costa Navarino, das nachhaltig ausgerichtete Reiseziel in der griechischen Region Messinia im Südwesten des Peloponnes, Gastgeber des in Zusammenarbeit mit dem Athens Democracy Forum veranstalteten „Democracy and Wellbeing“ Wochenendes.