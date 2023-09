Wenn die Tage kürzer werden und die letzten Sommergäste abgereist sind, kehrt Ruhe auf der Insel Usedom ein. Wer Erholung und Entspannung sucht, kann gerade jetzt wunderbar auftanken. Erstklassige Wellness-Angebote erwarten Sie nicht nur in den SPA-Bereichen der Hotels. Schöne Wohlfühlmomente erleben Sie auch unter freiem Himmel. Lassen Sie sich bei einem ausgedehnten Spaziergang am kilometerlangen Strand den Wind um die Nase wehen – das hebt die Stimmung und weckt die Lebensgeister.

Luxus-Resorthotel Steigenberger Grandhotel & Spa

Gleich hinter dem feinen Ostseestrand an der Heringsdorfer Strandpromenade empfängt Sie das Luxus-Resorthotel Steigenberger Grandhotel & Spa mit einer Traumlage auf der Sonneninsel Usedom. Genießen Sie Ihren Aufenthalt in einem der elegant-maritimen Zimmer oder Studios mit Langschläfer-Frühstück und kulinarischer Vielfalt in fünf Restaurants und Bars und entspannen Sie im BALTIC SEA GRAND SPA Usedom auf einer Wohlfühlfläche von 2.000 m² mit weitläufiger Saunawelt, Hydro-Vitalpool und beheiztem, 20 m langen Außenpool. In hervorragend ausgestatteten Behandlungsräumen erfolgen Anwendungen für Massagen, Beauty und Physiotherapie vom exzellenten SPA-Team.

Das täglich wechselnde Fitnessprogramm inklusive regelmäßiger Yogakurse und Partnerkooperationen für Tai Chi und Yoga Retreats erfreut den Spa-affinen Gast. Das nächste BODY & MIND RETREAT mit Yoga-Expertin Sabrina Bartsch wird vom 21.09.-24.09.2023 inkl. mehreren Yogaeinheiten, Meditationen und einem Workshop in unserem Haus stattfinden. Kurzentschlossene können hier gern noch das Arrangement dazu buchen. Fragen Sie auch gern nach den Yoga und TAI CHI Terminen für 2024. https://hrewards.com/de/steigenberger-grandhotel-spa-heringsdorf/angebote