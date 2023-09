Wenn im Herbst die tiefstehende Sonne das verfärbte Laub zum Leuchten bringt und in den Seebädern wieder Ruhe einkehrt, verströmt die Insel Usedom einen besonderen Charme. In der kühleren Jahreszeit ist eine Auszeit an der Ostsee besonders erholsam. Lassen Sie sich bei langen Spaziergängen an der stürmischen Ostsee den Kopf frei pusten. Die frische, mit Brandungsaerosolen angereicherte, salzige Seeluft wird Ihnen guttun. Anschließend können Sie sich in den Spa-Oasen der Wellnesshotels verwöhnen lassen und dabei herrlich entspannen.

Feel „the breeze“ – Hotel-Neueröffnung auf Usedom

Wenn Sie nach Privatsphäre und Entspannung suchen, dann ist „the breeze“ die ideale Wahl, um die schönsten Seiten der Insel Usedom zu erkunden, verbunden mit einem entspannten Wellness-Trip. Inmitten der malerischen Kaiserbäder von Ahlbeck auf der Insel Usedom gelegen, bietet „the breeze“ eine Oase der Gelassenheit. Das Hotel verbindet geschickt die lebendige Umgebung mit ruhiger Erholung und schafft eine harmonische Atmosphäre aus Stil und Zwanglosigkeit.

„the breeze“ ist ein Refugium, das die Annehmlichkeiten eines Hotels mit der Privatsphäre eines individuell gestalteten Apartments vereint. Direkt am Strand gelegen, eröffnet sich Ihnen ein unendlicher Blick auf das weite Meer.

Erstklassiger Service wird kombiniert mit entspannter Lässigkeit. Das Haus fügt sich perfekt in die maritime Landschaft von Usedom ein und beeindruckt mit moderner Bäderarchitektur von außen sowie einer ultimativen Comfort Zone im Inneren.

www.thebreeze.de

(Fotos: ©the breeze)