SENSAI ULTIMATE – The Great Reset

Zehn Jahre Forschung hat SENSAI investiert, um mit ULTIMATE eine neue Ära der Luxuskosmetik einzuläuten.

Die neue ULTIMATE-Linie basiert auf einer Technologie, die von den jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Zellforschung und die damit verbundene Steigerung von Zellreparatur und -aktivität inspiriert ist. Dabei entstanden sind drei neue Formulierungen, die in THE LOTION I & II, THE EMULSION und THE CREAM ihre Vollendung finden.

Vielleicht haben Sie schon vom Begriff Autophagie gehört? Er wird verwendet, wenn wir 16 Stunden nichts essen, was unsere Zellen entmüllt und uns fitter und gesünder macht. Autophagie hat auch auf die Gesunderhaltung der Haut eine signifikante Auswirkung: rasche Zellerneuerung, erhöhte Kollagenproduktion, ebenmäßiger Hautton, intakte Barrierefunktion – die geniale Anti-Aging-Therapie.

SENSAI setzt auf zwei Wirkstoffe aus der Natur, um das „Key-Signal“ zu aktivieren, das den Autophagie-Prozess in der Haut ankurbelt: Eukalyptusblatt-Extrakt fördert in Verbindung mit Vaccinium Myrtillus Leaf Extract (Heidelbeerblatt-Extrakt, ein hochwirksames Antioxidans) die Autophagie-Aktivität in der Epidermis.

SPARC (Secreted Protein Acidic and Rich in Cysteine) ist ein Protein, das für die Kollagen- und Elastinbildung verantwortlich ist. Steinbrech-Extrakt beschleunigt die SPARC-Produktion und hilft, den Abbau von Kollagen und Elastin zu verhindern. Für ein glattes, pralles, feines, strahlendes Hautbild.

SILK-SKIN-TECHNOLOGIE Drei Komponenten sind für die Performance von ULTIMATE ausschlaggebend: DNA-Reparatur, Autophagie, SPARC. Die von SENSAI entwickelte Silk-Skin-Technologie wirkt in Dermis und Epidermis – von der Entstehung der Zelle bis hin zu ihrer Entwicklung in der Haut.