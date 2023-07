Von einem alten Bauernhof hin zu einem 5-Sterne-Hotel: Der Krallerhof im Salzburger Land ist seit Jahren eine fixe Größe

in der Wellnesshotellerie der Alpenregion. Jetzt hat das Haus mit einem Spa der Superlative die Tür zu einer neuen Dimension des Erholens aufgestoßen.

Wow! Für den ersten Moment fällt einem nichts anderes ein. Wer im Krallerhof im österreichischen Leogang anreist und durch das Hotel in Richtung Terrasse läuft, steht plötzlich vor einem grandiosen Bauwerk, das sich, fast wie eine Fata Morgana, vor einem erhebt. Ein Wasserfall, ein Zen-Garten, eine große weiße Treppe, die sich sanft über einen Gras bewachsenen Hügel schwingt. Dieser Hügel entpuppt sich auf der anderen Seite als Spa mit großzügigem Sonnendeck und einem Natur-Badesee – 5500 Quadratmeter groß mit integriertem 50 Meter langen Infinitypool.

Das neue Atmosphere by Krallerhof hält ohne weiteres Vergleichen mit futuristischen Bauwerken in London, Barcelona oder Kopenhagen Stand. Doch hier in den Alpen? Ein Novum, eine Sensation. Die Dimensionen sind gigantisch, allein schon von außen. Innen dann eine Symphonie aus organischen Formen. Alles geht schwungvoll ineinander über. Die Wände aus Sichtbeton trennen die einzelnen Bereiche. Bodentiefe Glasfenster lassen von überall Licht in die Saunen, den Ruhebereich und die Yoga-Plattform und geben den Blick frei auf das Bergpanorama des Steinernen Meers. Highlights sind die Blaue Grotte, der Infrasalzraum, die Damen-Kräutersauna und das Café mit Blick auf den See. Und über allem spannt sich eine luftige Lamellendecke aus österreichischem Lindenholz. Jede einzelne dieser 6500 Lamellen ist ein Unikat und passgenau angefertigt.

Blue hour all day long: Das erleuchtete Wasser in der Blauen Grotte bringt die Sinne zur Ruhe. Durch eine Glasscheibe voneinander getrennt bieten die Finnische Meerblicksauna und die Kräuter Meerblicksauna einzigartige Ausblicke auf das Steinerne Meer und die Leoganger Steinberge. Bei über Minus 10 Grad ist die Eisgrotte die moderne Interpretation von Kältetherapie.

Grünes Gewissen

Das neue Spa kann sich sehen lassen, auch in Sachen Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Das komplette Dach des neuen Gebäudes ist begrünt. Der angelegte Natur-Badesee wurde einmalig aus der hauseigenen Quelle befüllt. See und Wasserstand regulieren sich künftig durch den natürlichen Zyklus von Verdunstung und Niederschlag selbst. Die eingebaute Kühldecke liefert acht Monate im Jahr Wärmeenergie, die zum Heizen des Außenpools genutzt wird. Neben Energie aus Luftwärmepumpen dient auch die Abwärme der Kälteproduktion im Hotel zum Beheizen der Pools. Wird mehr gebraucht, greift man auf Holzbriketts aus dem 200 Meter entfernten Holzbaubetrieb zurück. Beim Bau selbst wurden fast ausschließlich regionale Unternehmen aus der Region engagiert. Verwendet wurden u. a. Salzburger Alpenmarmor, das gesamte Glas kommt aus Salzburg. Bei der Innenreinigung setzt man auf spezielle Dampfgeräte statt auf chemische Putzmittel.

Räume, in denen die Energien fließen können

„Der Alltag des modernen Menschen ist mit Sinneseindrücken überfüllt, er steht unter Dauerstrom. Wir haben einen Ort geschaffen, um genau diesem Tempo entgegenzuwirken. Das Raumgefühl, die Großzügigkeit, die organische Formensprache der Architektur, die reduzierte Farbwelt der Materialien und die Ausstattung lässt die Energien fließen und kommt somit der Erholung und Regeneration unserer Gäste zugute“, erklärt Gerhard Altenberger die Intension des neuen Wellnesstempels. Es ist die logische Fortführung einer von Mut, Kreativität und Innovationsfreude getragenen Hotelgeschichte. Familie Altenberger hat den Krallerhof von einem bescheidenen Hof zu einem richtungsweisenden 5-Sterne-Haus in der Alpenregion geführt.

Die vierte Generation ist mittlerweile am Start und hat das außergewöhnliche Spa-Projekt initiiert, allen voran Philipp Altenberger, zusammen mit Vater Gerhard und Onkel Sepp. Um ihre Vision, das ganze Jahr ein Urlaubserlebnis der Superlative zu schaffen, in die Realität umzusetzen, riefen sie einen internationalen Architektur-Wettbewerb aus. Den Zuschlag bekamen die Hadi Teherani Architects in Hamburg. Hadi Teherani und sein Team haben unter anderem mit dem gläsernen Fernbahnhof am Frankfurter Flughafen und dem futuristischen Dockland-Bürogebäude in Hamburg für Aufsehen gesorgt. Und das hat er einmal mehr mit dem

Atmosphere by Krallerhof mitten im beschaulichen Leogang mit Bravour geschafft.

Franka Hänig

„Es ist die Gesamtheit, die Integration in die Landschaft. Alles hier ist bis zum letzten Punkt gut designt und gut gebaut.“ Hadi Teherani (Architekt)

Atmosphere by Krallerhof

Das neue Adults-only-Spa ergänzt den bestehenden Wellnessbereich des 5-Sterne-Hotels. Der nächste Flughafen ist Salzburg (70 Kilometer), mit dem Auto kommt man am besten

über Saalfelden. Die nächsten Bahnhöfe: Saalfelden sowie Leogang. www.krallerhof.com

Special: „Wellness-Auszeit“. 3 Nächte (So. bis Do.), drei Spa-Behandlungen, Frühstück, Snacks, Abend-Menü, Eintritt in das Atmosphere by Krallerhof, ab 1005 € pro Person.

Noch mehr tolle Hideaways und luxuriöse Wellnesshotels finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe.