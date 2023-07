Die sympathische Inselmetropole ist ein perfekter Ort für ein paar entspannte Tage.

Die muntere Hauptstadt von Mallorca ist schon allein einen kleinen Tapetenwechsel wert. Nicht nur des Wetters wegen. Tolle Strände, Bars und Beach-Clubs der 407 000-Einwohner-Metropole zaubern sofort Urlaubs-Feeling. In den angesagten Stadtvierteln findet sich für jeden Geschmack das passende Restaurant und der besondere Shop. Alles lässt sich wunderbar zu Fuß erkunden oder mit einem Leih-Fahrrad. Zu erbummeln sind das labyrinthartige Gassengewirr der Altstadt mit seinen zauberhaften Innenhöfen, schicke Stadtpaläste aus dem 15. bis 17. Jahrhundert, der Platanen gesäumte elegante Passeig de Born, die imposante Kathedrale, der Hafen – und großartige Hotels.

Eigentlich gibt es das Hotel Bonsol in Illetas, nur acht Kilometer von Palma schon lange. Seit 1953 nämlich ist es ein Zufluchtsort für Erholungssuchende (und Hollywood-Stars wie Errol Flynn) und gehört damit zu den wenigen familiengeführten Häusern auf Mallorca. Auch wenn die ursprüngliche Villa von 14 Gästezimmern sich im Laufe der Zeit stark verändert hat – heute erwartet einen ein modernisiertes und vergrößertes Refugium mit allem, was es für einen erholsamen Urlaub braucht – bleibt das Hotel Bonsol etwas, was sich schwer kategorisieren lässt.

Und genau das ist die Schönheit daran. Wenn man durch die mit bunten Korbstühlen, Kissen und Wandfarben dekorierten Gebäude und den weitläufigen, mediterranen Garten spaziert, hat man irgendwie das Gefühl, im wahren Mallorca angekommen zu sein. Die satten Farben regulieren den Pulsschlag sofort. Blickt man nach oben, zeichnen die zackigen Palmenblätter dramatische Silhouetten in den Himmel. Aber auch der Blick hinunter zum Strand kann sich sehen lassen. Die Augen können stundenlang über die friedliche, kleine Bucht schweifen, deren Wasser je nach Sonnenstand mal dramatisch in rosafarbene, mal naturgetreu in tieftürkise Töne gehüllt wird. Zwischendurch dürfen die Lider und der Geist in der wärmegetränkten Luft aber auch gerne einmal schwerer werden oder sich ganz schließen – dafür bieten sich die zahlreichen Liegen am Strand besonders an.

„Wo moderner Komfort auf klassischen Charme trifft“ Hotel Bonsol Resort & Spa auf Mallorca (4-Sterne-Superior) Paseo de Illetas, 30 | Illetas | Mallorca www.hotelbonsol.es/de

Wieder erwacht, gibt es einiges zu erleben: Mallorquinische Gastfreundschaft wird im Haus der Familie Xamena nicht nur durch die phänomenale Bewirtung gelebt, sondern auch durch die vielen persönlichen Tipps und die liebevolle Betreuung! So wird der Urlaub zu einem Balearen-Kulturerlebnis, bei dem man alte sogenannte „Possessions“ bzw. Gutshöfe mit ihren Olivenhainen besuchen kann. Oder die weißen Buchten und Dünen zu Pferd von einer Ranch aus entlang trottet. Auch ein Besuch im Parfümeriebetrieb „Flor D’Ametler“ nördlich von Palma ist eine empfehlenswerte Erfahrung. Hier werden die Blüten der sechs Millionen Mandelbäume Mallorcas in traditioneller Handarbeit zu Essenzen verarbeitet.

Für zusätzliche Entspannung sorgen neben Pool und Meer auch ein tägliches Yogaprogramm sowie das hauseigene Spa im für die Insel typischen marokkanischen Stil. Nach Sauna, Dampfbad oder einer „Relax Massage“ kann man noch eine Runde im warmen Whirlpool auf der Terrasse genießen. Übrigens: Warmwasser wird im Bonsol durch die Restwärme der Klimaanlage erzeugt und auch ansonsten ist das Hotel durch zahlreiche Maßnahmen sehr ökologisch ausgerichtet, was das schwer zu erreichende europäische EMAS-Zertifikat bestätigt.

Ausflugs-Tipps

Sóller und Port de Sólle r Schon allein wegen der Anreise lohnt sich dieser Ausflug. Statt mit dem Auto fährt man mit dem „Roten Blitz“. Seit 1912 wird die Bahnstrecke zwischen Palma und Sóller von der privaten Betreibergesellschaft „Ferrocarril de Sóller“ betrieben. Die kleine historische Bahn zuckelt, ihrem Namen zum Trotz, sehr gemütlich durchs Land. Nach 27 Kilometern ist man endlich im hübschen Sóller. Wer noch weiter will, steigt in die nächste historische Bahn, die dann bis Port de Sóller schnauft. www.trendesoller.com

Sóller und Port de Sóller Schon allein wegen der Anreise lohnt sich dieser Ausflug. Statt mit dem Auto fährt man mit dem „Roten Blitz". Seit 1912 wird die Bahnstrecke zwischen Palma und Sóller von der privaten Betreibergesellschaft „Ferrocarril de Sóller" betrieben. Die kleine historische Bahn zuckelt, ihrem Namen zum Trotz, sehr gemütlich durchs Land. Nach 27 Kilometern ist man endlich im hübschen Sóller. Wer noch weiter will, steigt in die nächste historische Bahn, die dann bis Port de Sóller schnauft. www.trendesoller.com

Valldemossa Etwa 18 Kilometer nördlich der Hauptstadt Palma. Die höchstgelegene Stadt Mallorcas verzückt mit pittoresken Gassen und einem Kloster. Hier wohnten einen Winter lang der polnische Komponist Frédéric Chopin und seine Geliebte, die französische Schriftstellerin George Sand.

Puerto Portals Der glamouröse Hafen-Treffpunkt auf Mallorca. Auf den mehr als 600 Liegeplätzen tummeln sich die Luxusyachten vieler Promis. Muss man einfach mal gesehen haben.

und seine Geliebte, die französische Schriftstellerin

George Sand.

Etwa 18 Kilometer nördlich der Hauptstadt Palma. Die höchstgelegene Stadt Mallorcas verzückt mit pittoresken Gassen und einem Kloster. Hier wohnten einen Winter lang der polnische Komponist Frédéric Chopin und seine Geliebte, die französische Schriftstellerin George Sand. Puerto Portals Der glamouröse Hafen-Treffpunkt auf Mallorca. Auf den mehr als 600 Liegeplätzen tummeln sich die Luxusyachten vieler Promis. Muss man einfach mal gesehen haben.

Tapas – eine geniale Erfindung Klein, aber oho. Von Tapas kann man einfach nicht genug haben, finden wir. In Palma gibt es unzählige Bars, die ihre ganz eigenen Kreationen servieren. Tapas sind tatsächlich nur ein Snack und ersetzen keine Mahlzeit. Sie stammen ursprünglich nicht aus Spanien, sondern sind von den Mauren überliefert worden. Die orientalischen „Mezze“, kleine Häppchen, die dem Gast zu verschiedenen Anlässen gereicht wurden, dienten als Grundlage.

Tapas-Adressen

Ombu Im Viertel Santa Catalina gibt es eine der ausgefallensten Tapasbars von Palma. www.ombupalma.com

L‘ Ambigu Das Lokal hinter Santa Eulalia bietet neben Tapas auch internationales Soul Food. www.elambigubar.com

El Camino Exzellente Tapas in hipper Atmosphäre mitten in Palma an einer langen Marmortheke. www.elcaminopalma.es

