Sehnsuchtsorte, Traumstrände und ein nie enden wollendes Urlaubsgefühl

Faszination Mallorca

Der größten der vier Balearen-Inseln ist man schnell verfallen. Sie ist so wunderbar vielfältig, dass sie jedem Urlaubsanspruch genügt.

Unsere Strand-Tipp Cala Llombards: kleiner, abgelegener Strand mit klarem Wasser und umgeben von Felsen und Klippen. (Foto: Arxiu-Aetib_Cala-Llombards)

Sie ist die Trauminsel vieler Urlauber schlechthin: Mallorca! Dank ihres mediterranen Klimas mit milden Wintern, traumhaften Stränden, Wandermöglichkeiten, kulturellen Sehenswürdigkeiten und einer sehr guten Infrastruktur bietet sie alles, was es für einen abwechslungsreichen Urlaub braucht. Wie wäre es beispielsweise mit einem Bummel durch Pollença, im Norden der Insel? Am Sonntag ist in dem hübschen Städtchen Wochenmarkt, bei dem viele bunte Marktstände die Plaça Major beleben. Einmal dort, sollte man unbedingt die 365 Stufen hoch zur Spitze des Kalvarienberges gehen. Jede Stufe symbolisiert einen Tag des Jahres. Oben angekommen, gibt es einen herrlichen Ausblick auf die Bucht von Alcúdia und auf das Tramuntana-Gebirge. Der 88 Kilometer lange Gebirgszug mit mehr als 50 Gipfeln, die über 1000 Meter den Meeresspiegel überragen, bietet unzählige, teils sehr anspruchsvolle Wanderwege. Die Serra de Tramuntana wurde, aufgrund ihrer wilden Ursprünglichkeit, 2011 ins Weltkulturerbe aufgenommen.

Durch duftende Orangengärten mit dem Zug

Wen es eher in die Städte zieht, der sollte sich Sóller und seinen Hafen Puerto de Sóller auf seine Reiseliste schreiben. Der fruchtbare Landstrich wird auch „goldenes Tal“ genannt. Hier wachsen wohlschmeckende Oliven, duftende Orangen und Zitronen. Auch Sóller kann einen offiziellen Status vorzeigen, nämlich den des UNESCO-Weltkulturerbe. Nach einem Bummel durch die Stadt, steigt man am besten in die Straßenbahn, die gemütlich durch Gärten und Wiesen fährt – bis an den pittoresken Hafen. Der lässt sich, am besten mit einem Eis in der Hand, in einer Stunde entspannt erkunden.

Auch noch sehenswert sind das malerische Bergdorf Valldemossa, die Kleinstadt Deià mit ihren ursprünglichen Steinhäusern sowie das traditionelle Städtchen Artà. Mit seinen Ateliers, Galerien und Boutiquen hat es sich in den letzten Jahren als Künstlerdorf einen Namen gemacht



Ein erfrischendes Bad in der Blauen Grotte

Wer auf Mallorca ist, möchte natürlich auch baden gehen. Unser Tipp ist die Cala Varques. Diese Bucht ist nur zu Fuß oder mit dem Boot erreichbar und bietet kristallklares Wasser und eine atemberaubende Landschaft. Ebenfalls ein Erlebnis ist ein Ausflug nach Cabrera. Von Colònia de Sant Jordi aus kann man auf die naturbelassene Insel mit dem Boot übersetzen. Auf der Tour zurück unbedingt an der Blauen Grotte halten und dort in das herrlich blaue Wasser springen.

(FH)

Pollença – Fröhliches Markttreiben herrscht hier immer sonntags, ansonsten punktet das Städtchen durch seinen Kalvarienberg mit der von Zypressen gesäumten Treppe Carrer del Calvari (Foto: iStock_James_Davidson) Sóller – Viel Platz bleibt nicht, wenn die historische Straßenbahn, vollbepackt mit Touristen, am Hafen von Sóller entlang zuckelt (Foto: iStock-alexialex) Banyalbufar ist ein malerisches Bergdorf. Hübsche Restaurants und Cafés gibts im Ortszentrum, aber auch auf den Terrassenfeldern – von hier aus ist die Aussicht aufs Meer und die Serra de Tramuntana sensationell. (Foto: iStock_MarkusBeck)

Naturidyll Menorca

Der katalanische Inselname bedeutet „die Kleinere“ im Gegensatz zu Mallorca, „die Größere“. Menorca ist die nördlichste Insel der spanischen Balearen und wurde 1993 von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt.

Das malerische Es Castel unweit der Inselhauptstadt Mahón ist ein beliebter Ferienort. Besonders einladend sind die Restaurants im Hafen und die hübschen Geschäfte im Zentrum. (Fotos: ArxiuAETIB; iStock/nito100)

Die Strände und Buchten entlang der 210 Kilometer langen Küste sind karibisch schön. Kleine Paradiese mit feinem weißen Sand an der Südküste, die Nordküste überrascht mit groberem, rötlichen Sand. Eine der schönsten und größten ist die Macarella Bucht bei Sant Joan de Missa mit herrlich türkisfarbenem Wasser. Eine noch recht unbekannte Bucht ist Es Talaier im Osten des Strandes Son Saura. Am Abend geht die Sonne auf Menorca spektakulär unter und stimmt auf das Nachtleben ein. Beliebt sind die Nachtmärkte, die jedes Dorf an einem anderen Tag veranstaltet. Etwa in Es Castell, dem östlichsten Ort der Insel und von ganz Spanien.

(FH)

Den nördlichsten Punkt der Insel markiert der Leuchtturm Faro de Cavalleria. Er ist 15 Meter hoch und steht auf einer knapp 100 Meter hohen Landzunge. (Foto: iStock-Artem-Bolshakov) Das berühmteste und wichtigste Fest der Menorquiner ist das Reiterfest San Juan. Drei Tage lang wird gefeiert, dabei stehen hunderte geschmückter Pferde im Mittelpunkt. (Foto: iStock-Jean-Marie-ALEX) Kanutour – Meereshöhlen, erstaunliche Steilküsten, beeindruckende natürliche Brücken und glasklares Wasser – Kanufahren ist auf Menorca ein Erlebnis (Foto: ArxiuAETIB)

Ibiza – Lange Nächte

Isla Blanca, die weiße Insel, galt lange als der legendäre Party-Hotspot. Doch Ibiza mit seinen weißen pittoresken Örtchen und dem Hauch von Bohemian bietet weit mehr.

PartyHochburg: Durch die Altstadt von Ibiza zu schlendern ist Pflicht! Dalt Vila, „die Stadt von oben“, ist UNESCO Weltkulturerbe. Und nächtens das Dorado für Partygänger und Liebhaber elektronischer Beats. (Fotos: iStock_Mariusz-Stanosz/shutterstock_Navistock)

Die Nummer drei der Balearen-Eilande hat eine Fläche von rund 572 Quadratkilometern. Auf der kleinen Insel, die etwa 90 Kilometer östlich des spanischen Festlands oder 200 Kilometer von Alicante entfernt liegt, leben etwa 145 000 Einwohner. Ibiza eilt seit Jahrzehnten der Ruf als Partyinsel, Hippie-Hochburg und Treffpunkt der Schönen und Reichen voraus. Und sie wird auch gerne als Insel der Freiheit bezeichnet, weil hier jeder und jede sein kann, wie er oder sie möchte. Beliebt ist sie auch deswegen. Wer sie einmal entdeckt hat, wird sich in das Flair der Insel verlieben. Der Partyszene kann man sich auch ganz gut entziehen. Ibiza lockt mit fast 60 traumhaften Stränden, Buchten und Felsklippen, und vor allem mit einem angenehmen mediterranen Klima. In beschaulichen Ortschaften kann man durch enge Gassen bummeln, in den Häfen Fischerboote, Katamarane und Yachten bestaunen. Sportler sind von den unzähligen Möglichkeiten zum Kajakfahren, Segeln, Tauchen, Mountainbiken, Golfen und Wandern begeistert. Auch Shopping gehört natürlich unbedingt zum Ibiza-Urlaub. Überall gibt es hübsche Märkte und Vintage-Shops, wo man Ibiza-typische Mode entdecken kann. Gut essen und genießen lässt es sich in urigen Lokalen oder feinen Restaurants.

Auf einer Klippe mit Blick auf die Bucht Sol Den Serra liegt das Restaurant Amante mit rustikalem Flair – eine stimmungsvolle Kulisse für Lunches und Dinner. www.amanteibiza.com Egal, ob in der Altstadt von Ibiza oder in den anderen Städtchen – tollen Schmuck, Schuhe, Ledertaschen, bunte Keramik oder Ibiza-Salz gibt es überall. (Foto: Mateu Mennassar) Hotspots für romantische Sunsets – Perfekt dafür geeignet: Die Küste von San Antonio de Portmany im Nordwesten der Insel. Hier finden sich tolle Buchten und herrliche Strände, um einen spektakulären Sonnenuntergang zu genießen. (Foto: iStock-DisobeyArt)

Entschleunigendes Formentera

Nur übers Wasser erreichbar! Formentera ist eine richtige Insel. Von Ibiza aus ist es ein Katzensprung, etwas länger dauert die Überfahrt vom spanischen Festland aus, etwa von Denia.

Auf einer senkrecht abfallenden Klippe thront 100 Meter über dem Meer der Faro del Cap de Barbaria (Fotos: iStock-LUNAMARINA, MahirAtes)

Das Zauberwort auf Formentera heißt „easy going“, entschleunigen und den Rhythmus der Zeitlosigkeit finden. Wer also Ruhe sucht, kann vom nur neun Kilometer entfenten Ibiza schnell mal für einen Tag auf die kleine Nachbarinsel fahren. Die zweitkleinste Balearen-Insel hat sich zusehends zum Wellness-Hotspot des Mittelmeers entwickelt und ist ein beliebtes Ziel für alle, auch Familien, die Anregungen für einen gesunden Lebensstil suchen. Das Angebot an Yoga, Fitness und Meditation in direkter Verbindung mit der Natur sind nachgefragt wie nie. Dafür ist das Setting perfekt: wilde Landschaften, herrliche Strände und klares türkisfarbenes Meer. Wunderbar ist es, die Pityusen-Insel mit dem Fahrrad zu erkunden. Das Rad gehört einfach zum Insel-Lifestyle dazu. Insgesamt 32 Fahrradstrecken führen durch Dünen, Weinberge, Zedern- und Pinienwälder, vorbei an malerischen Buchten und feinsandigen Stränden. Oder man fährt in die Inselhauptstadt San Francisco Javier zum Bummeln oder genießt das Leben in einem hübschen Strandcafé.