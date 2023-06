In der hektischen und stressigen Welt von heute ist es wichtiger denn je, auf das eigene Wohlbefinden zu achten. Wellness im Alltag spielt eine entscheidende Rolle dabei, Körper und Geist in Einklang zu bringen, um ein gesundes und erfülltes Leben zu führen. Dabei stehen die vier Wellness-Säulen – Ernährung, Bewegung, soziale Kontakte und Entspannung – im Fokus, die jeweils ihren eigenen, bedeutenden Beitrag zu einem ganzheitlichen Wellness-Konzept leisten.

Der Global Wellness Day (jährlich am zweiten Samstag im Juni) wurde ins Leben gerufen um zu zeigen, dass Wellness nicht nur in Spas und Wellnesshotels zuhause ist, sondern fester Bestandteil des Lebens sein sollte.

Doch wie gelingt es, diese Philosophie in den Alltag zu integrieren? Hier sind einige praktische Tipps, die dabei helfen können:

Ernährung: Kraftstoff des Körpers: Das sollte auf den Tisch …

Eine ausgewogene Ernährung ist der Schlüssel zu körperlicher Gesundheit und geistiger Klarheit. Durch die bewusste Auswahl von frischen, natürlichen Lebensmitteln und den Verzicht auf verarbeitete Produkte erhält der Körper essentielle Nährstoffe. Frisches Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und hochwertige Proteine bilden das solide Fundament einer ausgewogenen Ernährung. Sie liefern Energie und Vitalstoffe für einen aktiven Lebensstil. Die Rezepte der Wellness-Vital-Küche sind ein wahrer Genuss für alle, die Wert auf eine gesunde und leckere Ernährung legen. Mit ihrer Vielfalt und Leichtigkeit bieten sie köstliche Gerichte, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken und lecker schmecken. Wie wäre es zum Beispiel mit einem bunten Quinoa-Salat mit frischem Gemüse, Avocado und gerösteten Nüssen? Dieses köstliche Gericht versorgt den Körpermit wertvollen Nährstoffen, Ballaststoffen und gesunden Fetten.

Bewegung: Glückshormone in Aktion

Auch wenn es manchmal etwas Überwindung kostet: Regelmäßige körperliche Aktivität ist essentiell für einen gesunden Lebensstil. Also einfach mal die Yogamatte im heimischen Wohnzimmer oder im Lieblingsstudio ausrollen. Wenn es mal schnell gehen muss: Eine Runde um den Block zu drehen hilft ebenfalls, um den Körper zu stärken. Was mache nicht wissen: Körperliche Aktivitäten fördern such die geistige Ausgeglichenheit. Studien zufolge geht körperliche Bewegung und Sport mit einem besseren psychischen Wohlbefinden einher. Durch Bewegung werden Endorphine freigesetzt, die Glücksgefühle erzeugen und Stress abbauen.

Entspannung: Dem Stress entfliehen – kleine Auszeiten mit großer Wirkung

Stress ist zu einer allgegenwärtigen Herausforderung in unserem hektischen Alltag geworden. Um dem entgegenzuwirken, wird es immer wichtiger, bewusst Entspannungsphasen einzuplanen. Techniken wie Meditation, Atemübungen und Yoga bieten effektive Möglichkeiten, den Stress abzubauen und innere Ruhe zu finden.

Die Wellness-Trends 2023 bestätigen diese Entwicklung: 77,87% aller Befragten über alle Altersstufen zeigen großes Interesse an Workshops zum Thema Entspannung. Dies verdeutlicht den wachsenden Bedarf nach effektiven Stressbewältigungsstrategien und dem Wunsch, das eigene Wohlbefinden unabhängig vom Alter zu verbessern. Neben diesen Entspannungstechniken können auch kleine Pausen im Alltag Wunder bewirken: Eine bewusst getrunkene Tasse Tee ohne Smartphone-Ablenkung , ein entspannendes Bad, beruhigende Musik oder ein Hobby, das Freude bereitet. Jeder Mensch findet seinen individuellen Weg zur Entspannung – wichtig ist, sich bewusst Zeit für sich selbst nehmen und sich in diesen Momenten ganz auf die eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren.

Soziale Kontakte: Gemeinsam stark für das Wohlbefinden

Soziale Bindungen und Beziehungen sind entscheidend für unser Wohlbefinden. Der Austausch mit Familie und Freunden, gemeinsame Aktivitäten und das Teilen von positiven Erfahrungen stärken nicht nur unsere emotionale Gesundheit, sondern bieten auch Unterstützungund Trost in schwierigen Zeiten. Ein Treffen mit Freunden zum Kaffee, ein gemeinsamer Spaziergang im Park, ein Picknick oder ein lustiger Spieleabend – all das fördert das Wohlbefinden und das Gefühl der Zugehörigkeit. Soziale Kontakte sind ein wichtiger Faktor, um das Wohlbefinden zu steigern und positive Verbindungen in unserem Leben zu schaffen.

Nachhaltige Wellness-Auszeit: Impulse für ein ausgeglichenes Leben

Ganzheitliche Wellness-Konzepte der Wellness-Hotels & Resorts geben den Gästen wichtige Impulse und fördern eine spürbare Wirkung im Alltag. „Unsere Gäste lernen, auf ihre Bedürfnisse zu achten, sich selbst wertzuschätzen und praktische Entspannungstechniken für den Alltag zu nutzen. Yoga-Retreats, Coachings und Waldbaden sind nur einige Beispiele für Angebote, die eine erholsame Auszeit ermöglichen und langfristig wirken“, erklärt Michael Altewischer, Geschäftsführer der Hotelkooperation Wellness-Hotels & Resorts. So betont er auch: „Ein ausgeglichenes Leben ist oft ein glückliches Leben – und der Grundstein für langanhaltende Zufriedenheit“. Die fundierten Konzepte der Wellnesshotels laden dazu ein, den eigenen Weg zu einem Leben im Gleichgewicht zu finden. Nachhaltigkeit spielt dabei eine zentrale Rolle: Wellness als positives Lebensgefühl soll im Alltag langfristig spürbar sein.

