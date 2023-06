Exklusive, maritime Pflegeprodukte aus Frankreich

Vor allem ist THALION die Geschichte einer Familie aus der Bretagne, die in das Meer und in den Reichtum an Ressouren, die es enthält, verliebt ist. Der Ozean ist eine fantastische Quelle des Wohlbefindens und bietet alle Spurenelemente, Mineralien, Vitamine und Aminosäuren, die wir brauchen, um unsere Schönheit zu offenbaren. THALION taucht tief in diesen Ozean ein, um ein Konzentrat lebenswichtiger Energie, die wahre Essenz der Schönheit, zu extrahieren.

Patentierte marine Wirkstoffe Mit den wertvollen Pflanzen, die THALION erntet und erforscht, entwickelt das Unternehmen eigene patentierte Wirkstoffe aus dem Meer. Ausschließlich leistungsstarke Algen mit einer hohen Konzentration an Wirkstoffen werden verwendet. Die galenischen Formen, hochwirksam und perfekt abgestimmt auf die Bedürfnisse der Haut, werden entwickelt, ohne die sensorische Attraktivität zu beeinträchtigen. Die exklusiven und manuellen Behandlungsprotokolle basieren auf den neuesten Erkenntnissen sowie dem fundierten Wissens- und Erfahrungsschatz über die Hautphysiologie. Die THALION-Anwendungstechniken sind präzise und effektiv.

Kontakt:

Nancy Lankenau

+49 171 5102792, info@correctivecosmetics.de

Corrective Cosmetics Deutschland

c/o PK Akademie und Agentur Pharma & Kosmetik

Konsul-Smidt-Straße 8e

28217 Bremen

www.thalion-deutschland.de