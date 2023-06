Mit rund 75 Hektar Rebfläche und knapp 45 Winzerfamilien sind wir einer der kleinsten genossenschaftlichen Betriebe in Baden. Und das spürt man – gerade im qualitätsorientierten Weinbau macht sich dies in vielerlei Hinsicht bemerkbar. Auch die kurzen Wege von den Weinbergen zu unserem schönen Gutshof mitten in Hügelheim sind von Vorteil. In wenigen Minuten können die Trauben unmittelbar nach der Lese von unseren Winzern bei uns angeliefert und weiterverarbeitet werden.

Das kleine Winzerdorf im Markgräflerland liegt eingebettet in idyllisch sanfte Hügellandschaften. Als Ortsteil des Städtchens Müllheim verbindet es den Charme der Natur und die Annehmlichkeiten der nahegelegenen Kleinstadt mit ihrem abwechslungsreichen kulturellen Leben und dem ältesten Weinmarkt Badens (seit 1872). An einer der Haupttrassen von Freiburg nach Basel, Lörrach oder Weil am Rhein gelegen, wäre es ein fataler Fehler, hier keinen Zwischenstopp einzulegen: Abseits der geschäftigen Betriebsamkeit entlang der Hauptstraße locken nämlich dörfliche Ruhe, schöne Spazier- und Wandermöglichkeiten durch versteckte Hohlwege hinein in die Tälchen und Hügel der Vorbergzone.

Und bei einem Glas Hügelheimer Wein auf der Genussliege am Höllberg inmitten unserer Weinreben kann man leicht ins Schwärmen geraten…

KONTAKT

Wein & Hof Hügelheim eG

Basler Straße 12

79379 Müllheim-Hügelheim

Deutschland

www.weinundhof.de