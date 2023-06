Excellent Partner Award 2022

Kanebo Cosmetics zum 5. Mal in Folge an der Spitze

In Köln fand die diesjährige Gesellschafterversammlung der beauty alliance Deutschland GmbH & Co. KG statt. Vom 14. bis 16. Mai 2023 trafen sich die Inhaber der YBPN Parfümerien mit den Geschäftsführern und dem Team der beauty alliance, mit YBPN-Partnern und ausgewählten Lieferantenpartnern an der schönen Stadt am Rhein.

Fotohinweis: Markus Jäger/jaegerfotografen.de Fotohinweis: Markus Jäger/jaegerfotografen.de

Das Programm mit Präsentationen, Vorträgen und Lieferantenausstellung kam ebenso gut an wie das Rahmenprogramm mit Schifffahrt, Besuch des Kasino Leverkusen und dem Austausch mit Kollegen und Partnern.

Das Kasino bot den passenden Rahmen für die festliche Abendveranstaltung, bei der ein Highlight mit Spannung erwartet wurde: Die Verleihung des Excellent Partner Award. Mit dieser besonderen Auszeichnung wurde Kanebo Cosmetics geehrt – bereits zum fünften Mal in Folge. Dass Sensai/Kanebo Cosmetics erneut auf Platz 1 steht, das haben die hervorragenden Bewertungen der Gesellschafter ergeben. Dirk Cebulla, Aufsichtsratsvorsitzender der beauty alliance, überreichte den Preis an Thomas Pross, General Manager Germany, Austria und Benelux.

Herzliche Glückwünsche gehen auch an Karl J. Troll und Barbara Sandner-Troll, Geschäftsführer von Troll Cosmetics, die sich über den Excellent Partner Award in der Kategorie Innovation 2022 freuten. Die Auszeichnung konnten sie für ihre neue Marke Sophie’s Garden entgegennehmen.

Frank Haensel, Geschäftsführer der beauty alliance Deutschland (links) mit Change Maker Ilja Grzeskowitz, der mit seinem mitreißenden Vortrag begeisterte

Am Nachmittag begeisterte Keynote Speaker, Autor und Change Maker Ilja Grzeskowitz mit seinem Vortrag, der die Wichtigkeit von Veränderungen deutlich machte und dazu motivierte, gleich zu starten. „In jeder Veränderung liegen riesige Chancen – wenn wir bereit sind, sie zu erkennen und zu nutzen“, so seine Botschaft. Er zeigte auf, wie man sich selbst mit Au ja!-Momenten für Veränderungen begeistern kann und dass 4 Ws dabei entscheidend sind.

WÄHLEN, um den Fokus auf die Chancen auszurichten. WOLLEN meint den inneren Antrieb und die Motivation – auch der Mitarbeiter. Das gelingt am besten durch Vertrauen („die beste Basis“), Transparenz und Empathie.

WAGEN Veränderungen brauchen Mut. „Wir brauchen Menschen, die uns an unsere Grenzen bringen und die für Reibung sorgen.“ Doch niemand gewinne allein. Ilja Grzeskowitz: Gemeinsam sind Sie immer stärker! Das 4. W steht für WIEDERHOLEN: Konsistenz ist wichtig. „Bleiben Sie hartnäckig und lernen Sie, mit Rückschlägen umzugehen.“ Seine Empfehlung für die YBPN Parfümerien: „Die Kunst liegt darin, die Tradition wertzuschätzen und mutig sein für Neues!“