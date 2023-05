Pflegemarke mit Weitblick.

Bereits vor über 100 Jahren erkannte die Gründerin Dr. Nadia Payot, das die Entwicklung von Schönheitsprodukten allein nicht ausreicht. Vielmehr müssen Haut, Körper und inneres Wohlbefinden ein harmonisches Ganzes bilden. Sie erfasste, wie wichtig die Kraft der Bewegung für den Erhalt der Jugendlichkeit ist und beschloss, ihre Pflegeprodukte durch Massagen zu ergänzen – Techniken die sich noch heute in der GYM BEAUTÈ PAYOT® sowohl in der Kabine als auch in der täglichen Pflegeroutine wiederfinden.

PPAYOT konzentriert sich auf das Wesentliche: hocheffiziente, sinnliche Produkte, die das Beste aus Wissenschaft und Natur vereinen. „Made in France“ mit einem hohen Anteil natürlicher Inhaltsstoffe und nachhaltigen Verpackungen. Das Wohl der Frau und der Umwelt bestimmen das Handeln von PAYOT. Heute, morgen und in der Zukunft.

KONTAKT

Fiona Donaldson, Geschäftsführerin

fiona.donaldson@payot.de

Margareta Berger, Regional Business Developer Deutschland Süd & Österreich

+49 160 5559189; margareta.berger@payot.de

PAYOT Deutschland GmbH

Ida-Ehre-Platz 12

20095 Hamburg

Deutschland

www.payout.de