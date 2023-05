LA BIOSTHÉTIQUE präsentiert ,,Spa“, eine umfassende Wellness-Serie, die in Luxus­hotels ebenso zuhause ist, wie im privaten Ambiente. Das 14-teilige Wellnessprogramm vereint Gesundheit und Wellness in verwöhnenden Formeln für Haut und Haare, die ein einzigartiges Spa-Feeling in die tägliche Pflegeroutine bringen. Ein maßgeschneidertes Unisex-Duftkonzept, entspannend oder vitalisierend, wurde vom renommierten Duftdesi­gner Geza Schön eigens für die Serie kreiert. www.labiosthetique.de

GEGENWARTSSTUDIO PETER BENDER ON TOUR Das prämierte Kopfhörerprojekt von Peter Bender ermöglicht individuelle dreidimensionale

Klangerlebnisse mit dem Ziel einer noch intensiveren Erholung nach einer Wellness-Behandlung im Spa. Um dieses Erlebnis spürbar zu machen, geht Peter Bender mit seiner Innovation auf Tour. Er wird in der Region Baden-Württemberg und Bayern unterwegs sein. Wellness-Hotels, Wellness-Einrichtungen, Thermen und Day-Spas sind herzlich eingeladen, eine unverbindliche Vorführung der 3D-Klangwelten über eine High-End-Soundbar in den jeweiligen Räumlichkeiten zu erleben. Termine dafür können gebucht werden unter: www.gegenwartsstudio.de