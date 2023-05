Seit nahezu 50 Jahren hat sich FOX-KOSMETIK als inhabergeführtes Vertriebsunternehmen etabliert. Seinen selektiven Partnern bietet das Unternehmen ausgesuchte Kosmetikmarken an, die exklusive Pflege und außergewöhnliche Anwendungsrituale vereinen.

Mit der exklusiven Marke PHYTOMER vereint sich der Traum von drei Generationen passionierter Forscher, die das Meer in Pflegeprodukte für die Haut verwandeln. Ein vor 50 Jahren gegründetes, französisches Familienunternehmen, das den Frauen das wertvollste schenken möchte, was das Meer zu bieten hat: gesunde, respektvolle und nachhaltige Schönheit. Alle Meereswirkstoffe werden in eigenen Laboratorien von PHYTOMER selbst entwickelt und in die Produkte integriert. PHYTOMER steht somit ganz im Dienst der Haut, heute und in Zukunft.

FOX-KOSMETIK vertreibt die Marke PHYTOMER seit 20 Jahren in Kosmetikinstituten, Schönheitsfarmen und Spa’s.

KONTAKT

Marc-Georg Lindemann, CEO

+49 151 16367481, Marc.Lindemann@fox-kosmetik.de

Jennifer Wozny

+49 151 16367481, Jennifer.Wozny@fox-kosmetik.de

Fox-Kosmetik Vertriebsgesellschaft mbH

Meckelfelder Weg 57

21079 Hamburg

www.fox-kosmetik.de

Branche: Kosmetik und Pflege