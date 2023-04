Frau Schwiers, Sie stehen mittlerweile seit 25 Jahren vor der Kamera. Was hat Sie am meisten geprägt?

Ja, ich habe ziemlich früh angefangen mit der Schauspielerei, schon mit 14 kommerziell gedreht. Die Reaktionen waren nicht immer nur positiv. In der Schule oder unter Freunden gab es mitunter auch Neid und der hat mich früh gelehrt, genau hinzusehen, wer es ehrlich und gut mit mir meint. Das waren auf jeden Fall prägende Erfahrungen. Aber alles in allem habe ich den für mich schönsten Beruf der Welt, darf das machen, was meine Kinder den lieben langen Tag tun – nämlich spielen!

Haben Sie einen Rat an Eltern von schauspielernden Kindern?

Da müssten Sie eigentlich meine Eltern fragen. Sie haben mich immer laufen lassen und mir alles freigestellt, vorausgesetzt, die Schule leidet nicht zu sehr unter den Engagements. Ich war dankbar um diese Freiheit und habe schon zu Schulzeiten viel gedreht. Am Ende habe ich mich mit dem Abi in der Tasche aber sicherer gefühlt.

Hatte Sie je einen anderen Berufswunsch?

Lehrerin, Ballerina, Prinzessin, Ärztin oder Superheldin – ich hatte da einige Ideen … aber all das bekommt man auch bei der Schauspielerei. Mit jeder neuen Anfrage öffnet sich die Wundertüte – Opfer oder Mörderin? Tochter oder Mutter? Immer neue Orte, neue Menschen, neue Geschichten. Langweilig wird es nie!

Sie spielen in Comedys, Krimis, Parodien… – haben Sie eine Vorliebe?

Nein, es ist tatsächlich die Abwechslung, die ich am meisten schätze. Aber das Genre Comedy habe ich in den letzten Jahren mehr und mehr für mich entdeckt. Das Parodieren bei „Binge Reloaded“ oder der Dreh des Kinofilms „Die Geschichte der Menschheit“ – dort habe ich neun Rollen durch alle Zeitalter der Geschichte gespielt – waren schon besondere Erfahrungen.

Was gefällt Ihnen an Ihrer aktuellen Rolle der Simone Pabst in der Krimiserie „Die Füchsin“?

Simone ist loyal, ehrlich, frei heraus und führt ein selbstbestimmtes Leben. Klingt alles toll, ist in ihrer Realität aber gar nicht immer so einfach. Ich mag das Paar, das Karim Chérif und ich da spielen. Sie sind ein gut funktionierendes Team. Natürlich gibt es Reibung, aber die beiden sind auf Augenhöhe und unterstützen sich gegenseitig. Da kann ich durchaus Parallelen zu meiner Ehe sehen.

Apropos: Beruf, Mann, zwei Kinder, da bleibt nicht allzu viel Zeit für sich selbst …

Ja, Zeit für mich kommt tatsächlich ziemlich kurz. Als berufstätige Mama bin ich so eingespannt, dass ich oft richtig irritiert bin, wenn das Hamsterrad auch mal anhält. Dann genieße ich es eigentlich am meisten, auch mal gar nichts zu tun. Gar nichts heißt, mich mal abzulegen und Serien zu schauen. Und natürlich Zeit zu zweit mit meinem Mann (der Comedian Jan van Weyde) zu verbringen. Das empfinden wir beide als den größten Luxus. Bei gutem Wetter fahren wir gern an den Rheinstrand in Rodenkirchen oder in Poll und flitschen Steine über das Wasser.

Und was halten Sie von Wellness als Entspannung?

Ich bin ein großer Fan von Massagen. Vor Jahren habe ich jemanden gefunden, der fantastisch massiert. Inge ist inzwischen eine Freundin geworden, und ich kann nirgends so abschalten wie in den zwei Stunden unter ihren magischen Händen.

Sie reisen gern. Wohin als nächstes?

Ich liebe Reisen! Die nächste geht nach Portugal, wo meine Eltern ein kleines Landhaus besitzen. Es ist inzwischen unser zweites Zuhause. Wenn mein Mann für sein neues Comedy-Programm schreibt, oder ich mal mit einer Freundin Urlaub mache, ist das der perfekte Ort zum Runterkommen. Vorab machen Jan und ich aber noch ein verlängertes Wochenende in Spa in Belgien. Also im Spa inSpa – klingt, als hätte ich mir das für dieses Interview ausgedacht!

Mit 15 Jahren hatte sie ihren Durchbruch in der TV-Comedy-Serie „Ritas Welt“ und bis zum Abitur bereits über 20 TV- und Filmproduktionen auf ihrem Steckbrief. Seit 2015 begeistert die 40-jährigeSchauspielerin in der ARD-Serie „Die Füchsin“. Jasmin Schwiers engagiert sich u. a. als Botschafterin des Deutschen Kinderhospizvereins.

