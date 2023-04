Coty ernennt Jochen Arndt zum VP Sales Prestige DACH

Zum 1. April 2023 übernahm Jochen Arndt die Position VP Sales Prestige DACH bei Coty.

Jochen Arndt ist eine erfahrene Führungskraft und hat in der Vergangenheit bereits erfolgreich Transformation vorangetrieben, den Aufbau von Marken beschleunigt und Kundenbeziehungen in konsolidierten Einzelhandelsumgebungen gemanagt. Er hat funktionsübergreifende Geschäftseinheiten, Vertrieb, Marketing und Handelsmarketing in multinationalen Konzernen sowie in mittelgroßen Familienunternehmen in der Beauty- und Konsumgüterindustrie geleitet. Zuletzt war er bei der Rauch Gruppe tätig, dem größten Hersteller von Schlafzimmermöbeln in Europa, wo er als Chief Commercial Officer die kaufmännischen Funktionen verantwortete. Vor seiner Tätigkeit bei Rauch arbeitete Jochen Arndt als Sales Director bei Beiersdorf und PepsiCo in Deutschland. Zu Beginn seiner Karriere durchlief er verschiedene kaufmännische Positionen bei P&G.

