SENSAI Lift into beauty – Liftet Ihre Haut und vollendet Ihre Ausstrahlung

Ein weiterer Meilenstein der Expert-Kollektion von SENSAI: Die LIFT FOCUS ESSENCE stützt die Haut wie eine Matrix aus Seidenfäden, strafft die Konturen und liftet das Erscheinungsbild des Gesichtes. Mit einer speziellen Massagetechnik aufgetragen, definiert die Essenz die Konturen sichtbar neu.

Gute Gene, ein gesunder Lebenswandel und ein freudiges Dasein sind starke Verbündete für ein jugendliches Aussehen und gegen vorzeitige Hautalterung. Doch irgendwann beginnt auch für die bestversorgte Haut der Sinkflug. Die Folgen: Die Gesichtszüge sinken ab, Wangenpartie und Kinnlinie verlieren an Spannkraft und Kontur.

Hier setzt die neue LIFT FOCUS ESSENCE von SENSAI an. Der hochwirksame „Hardliner“ gegen Kontur- und Spannkraftverlust punktet in drei Dimensionen, so dass die Verwenderin bei regelmäßiger Anwendung sowohl einen Straffungseffekt, als auch einen Soforteffekt und einen Langzeiteffekt feststellt. Elastine Fasern, kollagene Fasern, Feuchtigkeit und eine aktive Muskulatur bilden das Gerüst für eine umfassende Hautfestigung. Dieses bildet der „Lift Focus Complex“ in einem ausgeklügelten Zusammenspiel neuer und erwiesener Wirkstoffe. Zusätzlich verleiht das Koishimaru-Seidenaroma ein olfaktorisches Hochgefühl.

www.sensai-cosmetics.com/de