Gesundheit, die man sich leisten kann – unter dieser Maxime entstand das neue medizinische Wellnessresort in Bad Birnbach, das am 26. März Eröffnung feiern konnte.

MY MAYR MED verbindet moderne Medizin mit traditioneller Naturheilkunde, Anti Aging, Rolfing, Osteopathie, erweiterte Diagnostik, Laboruntersuchungen, Ultraschall, Röntgen, Herzfrequenzvariabilitätsmessung, EKG/Echokardiografie, psychologisches Testverfahren, 3D Body Scan Körperanalyse und Infusionstherapie, Wellness und Regeneration unter ärztlicher Leitung. Auf der Basis des Konzeptes von Dr. F.X. Mayr werden basische Schonkostgerichte mit saisonalen, regionalen und biologischen Produkten nach individuellem Ernährungsplan serviert. Ziel ist die Darmsanierung. Diese Kur ist die ideal, um Ihre Gesundheit zu stärken, zu fasten, sich zu regenerieren und neue Kraft zu schöpfen.

Der Wegweiser zu einem Leben voller Vitalität, Zuversicht und Gesundheit

Jeder Patient bekommt einen auf seine individuellen Bedürfnisse abgestimmten Therapie- und Ernährungsplan, sowie Behandlungen nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. „In der Regel spüren Sie schon nach wenigen Tagen die ersten positiven Auswirkungen auf den Körper“, so Dr. Sepp Fegerl (Präsident der Internationalen Gesellschaft der Mayr Ärzte). „Sie gewinnen Kraft und Energie für das ganze Jahr. Das Konzept ist seit Jahren etabliert und wirkt sich positiv auf den körperlichen Gesamtzustand aus.“

Die Mayr-Kur basiert auf vier verschiedenen Phasen:

Schonung, Säuberung, Schulung und Substitution. In der ersten Phase wird dem Darm durch Schonkost und Fasten seine Arbeit abgenommen, sodass dieser Stück für Stück entlastet wird. Dazu muss lange gekaut werden. Dies hilft bei der Verdauung und ist bei Mayr-Kuren ein wichtiger Schritt.

Die zweite Phase ist die Säuberung: Manuelle Bauchbehandlungen (ähnlich wie Bauchmassagen, die die Lymphe anregen) und die salinische Darmreinigung mit Bittersalzen stehen auf dem Programm.

Die dritte Phase wird Schulung genannt und befasst sich noch einmal ausgiebig mit dem persönlichen Verhalten, wenn Nahrung aufgenommen wird. Essen ohne Ablenkung, ausgiebiges Kauen, das Empfinden des Sättigungsgefühls oder die Unterscheidung zwischen Hunger und Durst werden hier trainiert.

In der vierten Phase, der Substitution, werden, je nach Typ und Konstitution, verschiedene Vitamine und Mineralien zugeführt.

„Die Gifte im Darm sind es, die den Menschen krank, vorzeitig alt und hässlich machen“ mit dieser Erkenntnis entwickelte der österreichische Gastroenterologe Dr. med. Franz Xaver Mayr sein Fastenkonzept.

Das MY MAYR MED Resort begeistert durch sein freundliches, helles Ambiente. Heimisches Holz und warme Farben verströmen Behaglichkeit und Lebensfreude. Bei den Zimmern kann zwischen zwei Kategorien gewählt werden. Ein ärztliches Gesundheitszentrum, eine Kosmetik- und Physioabteilung, sowie ein Spa-Bereich mit verschiedenen Saunen, Infrarotliegen, Salzgrotte, Kneipp-/Detox-Wechselfußbad und ein mit modernsten Geräten ausgestatteter Fitnessraum ergänzen das Angebot.

Um möglichst jedem Wunsch einer Gesundheitsoptimierung gerecht zu werden, wurden folgende Programme entwickelt: MY MAYR PUR – das Allround Programm, MY MAYR IMMUN – zur Stärkung und Aktivierung des körpereigenen Immunsystems, MY MAYR DETOX – der gründliche Neustart für Körper und Geist, MY MAYR TCM-AKUPUNKTUR – altes Wissen kombiniert mit moderner Medizin, MY MAYR POST COVID – Fit nach Covid, MY MAYR BEAUTY – das Beauty und Wellnesserlebnis für ein jüngeres Aussehen. Die Programme enden nicht an der Ausgangstür, sondern werden fortan zum festen Lebensbestandteil. Alles, was hier erarbeitet wird, nehmen Sie mit nach Hause.

My Mayr Med Resort ♦ Brunnaderstraße 8-10 ♦ 84364 Bad Birnbach ♦ +49 8563-980 800 ♦ info@mymayr.de ♦ www.mymayr.de