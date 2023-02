Gleich drei Hotels betreibt Hoteliersfamilie Fink im Passeier Tal: die beiden 5-Sterne Häuser Andreus und die Golf Lodge sowie das 4-Sterne-Hotel Sonnenalm, vereint unter dem Namen Andreus Resorts. Das Schöne daran für den Gast: Egal, wo er eincheckt, er kann die Annehmlichkeiten aller drei Häuser erleben und seinen Urlaubsgenuss so verdreifachen.

SPA inside-Redakteurin Katrin Alisch machte den Test.

Im Andreus und der Golf Lodge wohnt es sich ganz schön großzügig, 38 Quadratmeter hat das kleinste Andreus-Zimmer, stolze 60 Quadratmeter eine kleine Suite in der Golf Lodge. Alle sind modern alpin gestaltet, Holz und Stein aus der Region sowie Stoffe in frischen Farben schaffen ein gemütliches Wohlfühlambiente. Der Duft des Zirbenholzes bringt den Gast sofort in einen entschleunigten Urlaubsmodus. Und erst der Ausblick auf die grandiose Landschaft – sogar von der freistehenden Badewanne aus kann man ihn genießen. Auf dem Tisch stehen eine Flasche mit hauseigenem Quellwasser, eine Schale mit knackigen südtiroler Äpfeln und ein Messer liegt auch schon parat. Mitgedacht!

Überhaupt begeistern die liebevoll durchdachten Details: der kleine Rucksack hier, Extra-Haken dort, mehr als genügend Ablagefläche im Bad … Das verwundert auch nicht, denn Familie Fink testet immer höchst-persönlich auf Funktionalität. Helga Dorfer Fink und Richard Fink mit den Söhnen Daniel und Michael wollen ihren Gästen stets ein Höchstmaß an Qualität, Komfort und Service bieten. Und das selbstverständlich in allen Bereichen.

