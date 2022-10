Das luxuriöse Resort auf Sardinien birgt inmitten eines 50 Hektar großen Gartens eine neue Oase der Schönheit – umrahmt von strahlend weißem Sandstrand und türkisfarbenem Meer. SPA inside hat das Domizil getestet.

Es sprudelt und zischt, duftet nach Minze und lässt den Körper wie auf Wolken schweben. Nach dem Eintauchen in insgesamt sechs verschiedene Wasserbecken ist die Haut seidenweich, Körper und Geist tiefenentspannt. Die Pools sind versteckt hinter Palmen, exotischen Blumen- und Kräuterstauden und pittoresken Granitmauern – jeder für sich schon ein kleines Badeparadies. Zusammen ergeben sie den sogenannten Thalasso-Zirkel des Acquaforte Thalasso & Spa auf Sardinien. Den durchläuft man in zwei Stunden nach einem genauen Plan, um die Urkraft des Meerwassers optimal auf den Organismus wirken zu lassen.

Wohltuendes Meeresöl

Das mithilfe des Thalasso-Forschungszentrums der Universität Mailand gegründete Spa im weitläufigen Forte Village im Süden der Insel ist seit langem als Pionier der Thalasso-Therapie bekannt. Erst im Frühjahr wurde der Bereich einer Modernisierung unterzogen und bietet dem Thalasso-Fan nun alles, um hier in die heilsamen Fluten abzutauchen. Die intensive Wirkung des Thalasso-Zirkels beruht auf verschiedenen Säulen. Zum einen haben die Becken un-terschiedliche Temperaturabstufungen (von 15 Grad Celsius bis 38 Grad Celsius) und zum anderen unterschiedliche Konzentrationen von Magnesium- und Natriumsalz im Wasser.

Außergewöhnlichen Inhalt haben das erste und das zweite Becken. Beide enthalten eine etwa 38 Grad Celsius warme, bräunliche ölige Flüssigkeit – einmal pur und einmal mit hautpflegender Aloe vera und Minze versetzt. Das sogenannte Meeresöl bzw. „Urwasser“ hat eine sehr hohe Magnesiumsalzkonzentration und lässt den Körper im Wasser förmlich schweben. Zudem wirkt das Meeresöl entwässernd und entzündungshemmend. Durch die Wärme werden die Muskeln entspannt und die Gefäße erweitert, was in Verbindung mit der hohen Salzkonzentration durch Osmose den Stoffwechselaustausch fördert.

Wer einmal die positive Wirkung von Thalasso gespürt hat, kommt wieder und wieder. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Therapeuten viele Gäste bereits seit Jahren kennen. Nach dem Thalasso-Rundgang trifft man sich in der lichtdurchfluteten Haupthalle des Spas an der stylischen Tisaneria, der Kräuterteebar. Und da im Meerwasserbecken ja gerade intensiv entschlackt wurde, werden die süßen Verführungen, die dort gereicht werden, besonders gern vernascht.

