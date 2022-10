Well Fresh: OCCI Bio Shrub und Bio Elixiere

Seit 1886 dreht sich im Obsthof Retter alles um Früchte und Säfte. Aus einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb in der Steiermark hat der innovative Wildfruchtspezialist Werner Retter eine international anerkannte Obstmanufaktur mit Genusskultur entwickelt.

Obsthof Retter ist Innovationstreiber für „gesunde Getränke“ aus Österreich hat das traditionelle Getränk SHRUB aus dem Orient neu interpretiert.

Der neue OCCI Bio Shrub spielt auf dem Markt der alkoholfreien Getränke in einer eigenen Liga. Er wurde bewusst als konzentrierte Essenz entwickelt, kraftvoll aromatisch mit sweet & sour & spicy & bitter-Noten. Nur ausgewählte Pflanzenextrakte, zum Teil naturfermentiert sowie kostbarer Bio-Honig fließen in das innovative Well Fresh Getränk. Gedacht zum Mischen 1:10 mit Wasser, Saft, Prosecco oder als ausdrucksstarke Zutat in Cocktails.

Auch die Bio-Elexiere aus handgefertigten, konzentrierten Bio Pflanzenauszüge aus Ingwer,

Curcuma und Hanf verbinden belebend-frischen Genuss und Wohlbefinden auf intelligente Weise. Sie kommen gänzlich ohne Zucker, Aromen oder sonstige Zusatzstoffe aus und sind ganzjährige Begleiter für ein starkes Immunsystem.

Kontakt

+43 3335 41310; office@obsthof-retter.at

Obsthof Retter GmbH

Winzendorf 142

8225 Pöllau

Österreich

shop.obsthof-retter.com