Bester Rohkaffee im Herzen von Hamburg

Umgeben von Backsteinhäusern und Fleeten röstet das Unternehmen Kaffees im schonenden Trommelröstverfahren täglich frisch. Der Rohkaffee kommt über den Hamburger Hafen auf direktem Wege in die Speicherstadt Kaffeerösterei.

Als Spezialitätenrösterei konzentriert sich das Unternehmen auf hochwertige sortenreine Kaffees sowie feine Kaffeemischungen. Die Rösterei steht mit den Erzeugern vor Ort in direktem Kontakt und engagiert sich zudem in ausgewählten Projekten in den Anbauländern, um Nachhaltigkeit und faire Geschäftsbeziehungen zu fördern.

Thimo Drews, geboren in Hamburg, ist Gründer und seit 2006 geschäftsführender Gesellschafter der Hacienda San Nicolás GmbH, der Betreibergesellschaft der Speicherstadt Kaffeerösterei. Das Unternehmen kombiniert den Direktimport und die eigene Röstung von hochwertigen Lagenkaffees inklusive dem Verkauf im hauseigenen Fabrikladen sowie einen großzügigen Cafébetrieb unter einem Dach auf ca. 1.200 qm in den historischen Räumlichkeiten eines Lagerhauses aus dem 19. Jahrhundert.

Kontakt

Marie Krause, Vertriebsaußendienst (HoReCa & Bürokunden, LEH)

+49 40 537 99 85-55

m.krause@speicherstadt-kaffee.de



Speicherstadt Kaffeerösterei

Hacienda San Nicolás GmbH

Kehrwieder 5

20457 Hamburg

www.speicherstadt-kaffee.de