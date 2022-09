Es ist ein Ort, der Menschen berührt und glücklich macht: das neue ADLER Spa Resort SICILIA im Süden der Insel. Perfekt, um den Sommer zu verlängern. Und Sizilien sinnlich zu erleben. Das moderne Anwesen liegt auf einer Anhöhe über dem Strand, die Gebäude aus Zedernholz und Glas wurden architektonisch fein komponiert und in die Natur integriert. Atmungsaktive, rote Erde vom Ätna ziert die Wände der insgesamt 90 Suiten, jede Suite garantiert Meerblick und misst über 75 Quadratmeter.



Ein Tag im ADLER Spa Resort SICILIA könnte beispielweise so aussehen: Früh morgens Yoga oder ein Spaziergang durch den kleinen Pinienwald zum kilometerlangen, herrlich unberührten Strand, einmal ins Meer springen, dann ein ausgedehntes Frühstück mit grandiosem Ausblick. Später im Sportschwimmbecken Bahnen ziehen oder ein paar Übungen im perfekt ausgestatteten Fitnesspavillon. Vielleicht eine frisch gefangene Dorade zum Lunch, dazu ein Glas gut gekühlten sizilianischen Weißwein? Eine kleine Mittagsruhe, klar, dann vielleicht am Pool liegen und einen spannenden Roman lesen (Terra Sicilia von Mario Giordano zum Beispiel) oder mit dem Bike zur Riserva Naturale Torre Salsa radeln – das Naturschutzgebiet liegt gleich nebenan und wird vom WWF geführt. Und ja, wenn sich der Nachmittag dem Ende neigt, ist es Zeit für einen Besuch im Spa. Die Therapeuten verwöhnen Gäste mit Treatments, für die sizilianische Ingredienzen genutzt werden. Da relaxed man auf der Liege und genießt etwa ein Ganzkörperpeeling, bei dem fein gesiebte und verarbeitete Vulkanerde vom Ätna eingesetzt wird, oder eine Massage mit dem Öl aus Orangen und Zitronen. Bevor es zum Dinner geht: ab ins Thalasso-Becken zum Entspannen, um das Panorama zu genießen – und vielleicht auch, für ein Foto an die Daheimgebliebenen. Einfach instagramable.



Essen ist die pure Lebensfreude der Sizilianer. Im Restaurant des neuen Resorts zu sitzen, staunen über die blutrot untergehende Sonne und dabei köstlich zu speisen, auch das ist ein unvergesslicher Augenblick. Das Team von Guiseppe Schimmenti kreiert Lieblingsgerichte, die auch von seiner sizilianischen Kindheit geprägt sind. Alle Produkte, die der charmante Chefkoch für seine Köstlichkeiten verwendet, sind aus Sizilien, das erste Gemüse kommt bereits aus dem im Frühling angelegten eigenen Garten. Farm to table heißt das Konzept im ADLER Spa Resort SICILIA. So, vielleicht noch ein Digestif. Der nächste Tag startet dann wieder mit einem unvergesslichen Blick auf das Blau des Meeres. Schon der gute Goethe wusste: «Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild der Seele: Hier ist der Schlüssel zu allem.» www.adler-resorts.com

Wo immer man sich aufhält – Blicke auf das Meer