Das Resort mitten im Spreewald ist ein individuelles Privathaus, unternehmergeführt und orientiert sich an den Bedürfnissen seiner Gäste. In mehr als zwanzig Jahren wuchs die »Bleiche« zu einem Anwesen mit Angeboten für das ganze Jahr und jetzt im Oktober Autobiographisches Schreiben für Frauen mit Larissa Boehning.

Neben grundlegenden Fragen zum Handwerk des Schreibens, der Findung des eigenen Themas, der Figuren- und Stoffentwicklung, widmen sich die Teilnehmerinnen intensiv der Arbeit mit dem Enneagramm. Sie nutzen dieses sehr alte Modell zur Selbsterkenntnis – das schon lange auch in der Dramaturgie angewendet wird – für die Arbeit am eigenen „Stoff des Lebens“, und ziehen daraus intensiv und schnell tiefe Inspiration für ihre eigene fiktive oder autobiografische Geschichte. Für alle, die bereits an dem Kurs „Autobiografisches Schreiben“ teilgenommen haben, und auch für alle, die Interesse haben, sich dem Thema neu stellen zu wollen, ist dieses Angebot eine Möglichkeit, einen Stoff neu zu entwickeln oder an dem vorhandenen weiterzuarbeiten, kurz gesagt: den Faden wieder aufzunehmen.

Mehr Infos zum 4-tätigen Arrangement unter: www.bleiche.de

Larissa Boehning unterrichtet seit bald 20 Jahren an Universitäten im In- und Ausland kreatives und literarisches Schreiben. Dabei hat sie eine einfühlsame und zugleich effektive Methode zur Stoffentwicklung herausgearbeitet, die Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus verschiedensten Kontexten bei der Entwicklung ihrer Geschichten intensiv anleitet und unterstützt. Sie selbst war Writer-in-Residence an den Universitäten von Liverpool und Lancaster, im Iran und in Guangzhou, China. Ihre Bücher wurden mit zahlreichen Preisen und Stipendien ausgezeichnet. Zuletzt erschien von ihr 2014 bei Galiani Berlin der Roman „Nichts davon stimmt, aber alles ist wahr“.