Nach dem großen Erfolg der GreenSign Hotel sowie GreenSign Office Zertifizierungen, hat das GreenSign Institut jetzt nach aufwendiger Entwicklung das GreenSign SPA auf den Markt gebracht. Als erstes Unternehmen wurde die Toskana Therme Bad Sulza zertifiziert.

„Wir sind stolz, dass wir, inspiriert durch Anfragen aus der Branche, nun unsere neue Zertifizierung präsentieren dürfen. Das GreenSign SPA ermöglicht eine Positionierung als nachhaltiger Thermenbetrieb, SPA oder Wellnessbereich und hilft bei der fortlaufenden Weiterentwicklung der Nachhaltigkeit.“, erklärt Suzann Heinemann, Gründerin und CEO vom GreenSign Institut. Die mehr als 100 Kriterien der SPA Zertifizierung folgen anerkannten Rahmenwerken, wie der ISO 14001, der ISO 26000 und GSTC, und bilden den IST-Zustand im SPA ab. Das GreenSign Institut bewertet die Maßnahmen nach einem Gewichtungsfaktor und stuft die Nachhaltigkeitsleistungen anhand der erreichten Punkte sowie nach Prüfung in Form eines Audits vor Ort in GreenSign SPA Level 1 bis GreenSign SPA Level 5 ein. Die Zertifizierung erfolgt für drei Jahre und ermöglicht für den Zeitraum eine transparente Dokumentation, eine glaubwürdige Kommunikation der Nachhaltigkeitsleistung sowie eine stetige Weiterentwicklung der Nachhaltigkeit. www.greensign.de

Toskana Therme Bad Sulza als erstes Unternehmen GreenSign SPA zertifiziert

Das erst 2020 unter energetischen Gesichtspunkten aufwendig sanierte Thermalbad befindet sich in der Toskana des Ostens, die Kulturlandschaft zwischen Weimar, Jena und Naumburg. Das Unternehmen steht mit seinem innovativen Licht- und Klangkonzept für Gesundheit und Wohlbefinden. Es wird auf regenerative Wärme- und Stromerzeugung durch ein BHKW und eine Geothermieanlage gesetzt. Ebenso wurden bereits zahlreiche Energieeffizienz- bzw. Energiesparmaßnahmen umgesetzt, wie die Sensibilisierung durch Videos, die Nutzung von Wärmewasserspeichern und Bewegungsmeldern. Die Mitarbeiter und Gäste werden in die Maßnahmen einbezogen und hinsichtlich des Energie- und Wasserverbrauchs und der Abfallvermeidung umfangreich sensibilisiert. Die Therme arbeitet mit einer nachhaltig zertifizierten Wäscherei zusammen und der Wasserverbrauch wird durch die Nutzung von Regen- oder Grauwasser verringert. Sämtliche Bau-, Einrichtungs- und Ausstattungsmaterialien sind umweltfreundlich, recycelt oder recyclingfähig und wo möglich aus regionaler Herstellung. Gäste können regional erzeugte Produkte erwerben, wie Sole, Honig und Senföl. Die Therme unterstützt einen regionalen Imker und renaturiert Ökosysteme als Ausgleich zu versiegelten Flächen. Die Nutzung heimischer und resistenter Pflanzenarten ermöglicht eine hohe Artenvielfalt und ein natürliches Nahrungsangebot für Insekten. Mit der Nachhaltigkeits-Zertifizierung will die Toskana Therme auch die Gesundheit der Natur in den Fokus stellen. www.toskanaworld.net