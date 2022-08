Katty Salié weiß, dass sie einen ziemlich spannenden Beruf hat. Trotz vieler Reisen um die ganze Welt hat die Journalistin ihre Neugierde, den Blick auf die kleinen Dinge des Lebens und vor allem die Freude an der Sache nie verloren. Das spürt man bei ihrer Moderation der Kultursendung „Aspekte“ und auch im Interview mit SPA inside, in dem es um Freitag, den 13., um „Grübel-Phasen“ und um Sahne mit ein bisschen Eis geht.

Frau Salié, Sie moderieren seit 2012 im ZDF die Sendung „Aspekte“. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie zum ersten Mal für diese Sendung vor der Kamera waren?

Das war eine Mischung aus Stolz, Ungläubigkeit, Freude und Nervenkitzel. Was auch damit zu tun gehabt haben könnte, dass es ein Freitag, der 13. war. Und ich minimal abergläubisch bin. Ich hatte vorab allerdings auf Holz geklopft. Ist also alles gut gegangen.

Die aktuellen Themen sind gerade in den letzten Wochen keine leichten. Wie schaffen Sie es, da vor der Kamera nicht emotional zu werden?

Die Journalistin und der Mensch lassen sich nicht wirklich trennen – Journalistin zu sein ist in den Momenten, wo ich dieses Dasein vor der Kamera auslebe, allerdings manchmal wie eine kleine Luftpolsterfolie, die mich vor zu heftiger Erschütterung schützt. Tatsächlich habe ich aber auch kein Problem, mich menschlich zu zeigen. Was raus will, muss raus. Ich bin ja keine Schauspielerin. Und dummerweise ist auch das Elend in der Welt echt.

Welche Reise hat Sie besonders beeindruckt?

Das ganze Leben ist eine Reise und selbst eine Straßenbahnfahrt oder ein kurzer Weg zum Kiosk kann völlig neue Perspektiven erschließen. Ich übe mich stetig darin, das wahrzunehmen und diesen Reichtum zu schätzen.

Und welche Person hat Ihnen während eines Interviews am meisten imponiert?

Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich Fritz Roth kurz vor seinem Tod interviewen durfte. Er war ein Pionier auf dem Gebiet der alternativen Bestattung und hat mir einen neuen Blick auf das Thema Tod eröffnet. Und damit auch auf das Thema Leben.

Was sagt Ihre Tochter, wenn sie Sie im Fernsehen sehen?

„Du siehst geschminkt so anders aus, Mama!“

„Reisen und Kultur sind ihr Ding …“ stand in einem Bericht über Sie. Wo trifft beides nach Ihrer Ansicht perfekt aufeinander?

Wie ich es bereits oben formulierte: das ganze Leben ist eine Reise. Ich habe das Glück, dass meine ziemlich spannend ist, auch durch meinen Job, in dem ich viele kreative Menschen treffen darf, die das Leben und ihre Umwelt auf ihre ureigene Weise gestalten, was mich fasziniert – nichts anderes ist Kultur: das, was der Mensch mit seinem Umfeld so alles anstellt, um es sich verständlich zu machen, schön, angenehm oder auch um neue Rätsel aufzugeben oder Missstände zu verdeutlichen. Ich liebe die Vielfalt von Kultur und ihre Ausdrucksmöglichkeiten – deshalb bin ich in diesem Segment bestens aufgehoben.

Sie sind „MBSR-Trainerin“, was genau bedeutet das und wie sind Sie dazu gekommen?

Ich bin eine sensible Person, deren Antennen stets auf Empfang stehen. Das kann manchmal etwas anstrengend werden. Dann hilft es, Abstand zu all den Gedanken im Kopf zu gewinnen. Sie durchrauschen zu lassen und nicht zu sehr an sie zu heften. Auch nicht jedem Quatsch, den man so denkt, zu glauben (Beispiel: „Du moderierst an einem Freitag, den 13. Das kann ja nur schief gehen …“). In einer besonders intensiven Grübel-Phase bin ich auf das weltanschaulich neutrale, medizinisch fundierte MBSR-Programm gestoßen – mindfulness based stress reduction. Weil es mir sehr in die Balance geholfen hat und so wenig esoterisch ist, habe ich mich ausbilden lassen und gebe es nun gerne weiter (www.herzankern. com). Ein Zitat des Erfinders, des US-Wissenschaftlers Jon Kabat Zinn, bringt es für mich ganz wunderbar auf den Punkt: „You can’t stop the waves but you can learn to surf.“