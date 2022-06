Das Hotel Okelmann’s in Warpe liegt genau zwischen Bremen und Hannover. Maren und Kristin Okelmann führen das Haus in fünfter Generation. Die Schwestern sind vom Fach, haben in anderen Hotels gelernt, bevor es sie zurück in den elterlichen Betrieb zog. 2012 wurde dieser nach den Ideen der beiden um- und ausgebaut. Neben den 16 Zimmern gehören das Café Heimatliebe und der neue Yoga-Raum sowie ein Raum der Stille für Klangmassagen und Meditation nun zu den Highlights. Großen Wert legen sie auf ihr nachhaltiges Konzept. So bezieht das Okelmann’s seine Lebensmittel fast nur von regionalenLieferanten und Landwirten, möglichst in Bio-Qualität. Gebacken und gekocht wird nach alten Familienrezepten. Eine nachhaltige Energieversorgung, Handtücher und Bettwäsche aus fairer Herstellung sowie Naturkosmetik auf den Zimmern sind eine Selbstverständlichkeit. SPA inside hat Kristin Okelmann, die jüngere der beidenSchwestern, zum Gespräch getroffen über Nachhaltigkeit, Licht und Geschwisterliebe.

Dass Sie das Hotel einmal übernehmen: War das von Beginn an Ihr Wunsch?

Ja, für mich war das schon immer klar. Deshalb bin ich auch in die Hotelfachschule gegangen. Schon als Jugendliche habe ich mich für Umweltschutz, gesunde Ernährung, Bioanbau und Fair Trade interessiert. Dann kam Yoga dazu, und vor Jahren habe ich eine Klangschalenausbildung begonnen. Meine Schwester hat erst einmal einen anderen Weg eingeschlagen und Bankkauffrau gelernt. Sie hat dann schnell gemerkt, dass es nicht ihre Welt ist, und Tourismus studiert. Durch die Pandemie, haben wir uns beide die Frage gestellt, was wir wirklich von ganzem Herzen wollen – sowohl privat als auch geschäftlich. Unser Fazit: Wir wollen einen Mehrwert, ein nachhaltiges Hotelkonzept, hinter dem wir zu 100 Prozent stehen und Gutes bewirken, für uns, unsere Gäste und die Umwelt. Maren hat sich dann zur Yogalehrerin und Klangmassage-Therapeutin ausbilden lassenund bietet nun Kurse für unsere Gäste an.

Warum ist Ihnen Nachhaltigkeit so wichtig?

Wir haben von unseren Großeltern sehr viel mitbekommen, wir man mit den Jahreszeiten lebt, wie man sich selbst versorgt und wie man einen Garten bestellt. Viele Dinge waren und sind für uns selbstverständlich. Wir haben das nicht getan, weil es Trend ist, sondern weil wir persönlich dahinter stehen.

Das Thema Licht spielt auch eine Rolle …

Ja, tatsächlich ist das für uns ein sehr spiritueller Gedanke. Es ist ja eigentlich der Idealzustand, im Leben von Licht und Liebe erfüllt zu sein, auch wenn nicht immer alles perfekt läuft. Aber mit einer positiven Grundhaltung können wir gut mit den vielen Stürmen im Leben umgehen. Licht und Liebe waren uns zudem wichtig bei der Gestaltung unseres Hotels.

Was schätzen sie beide aneinander?

Ich glaube, meine Schwester schätzt an mir, dass ich immer alles im Blick und viele Iden habe. Ich schätze widerum an meiner Schwester, dass sie immer für mich und andere da ist. Und was sie in jüngster Zeit alles auf die Beine gestellt hat, finde ich toll. Ja, sie ist meine beste Freundin.

Haben Sie einen Lieblingsort?

Ja, das ist unser Café. Hier ist immer etwas los, treffen sich unsere Hotelgäste zum Frühstück und zu Kaffee und Kuchen. Zudem steht da unser Familientisch, an dem wir uns alle zusammen treffen, Pause machen und miteinander reden.

Ihr Wunsch für die Zukunft?

Ich wünsche mir, dass wir uns weiter mit dem Okelmann’s verwirklichen können. Die positive Atmosphäre kommt bei immer mehr Gästen an. Sie sind dankbarer als vor der Pandemie, wissen so einen Ort wie diesen mehr zu schätzen. Sie reisen oft abends gestresst und müde an und sind bereits am nächsten Tag beim Frühstück im „Warpe-Modus“. So nennen wir die entspannte Stimmung bei uns.