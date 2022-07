Wer jetzt eine dringend benötigte Abkühlung sucht, findet diese im chicen Hotelpool des Vinum Hotels Muchele, im Adults-only-Pools des Vinum Hotels Seeleiten oder im nachhaltigen Bergwasser-Pool des Boutique Biohotels Gitschberg. Alle drei Pools wurden in diesem Jahr neu gebaut.

Das Biohotel Gitschberg: Grüne Energie und glasklares Bergwasser

Naturverbundenheit ist im Boutique Biohotel Gitschberg in Meransen das reinste Vergnügen: Der nachhaltig beheizte Pool ist mit belebendem, frischen Bergquellwasser gefüllt. Wer hier plantscht, taucht im wahrsten Sinne des Wortes in die Südtiroler Bergwelt ein: umrahmt vom bäuerlich inspirierten Panorama-Duftgarten schwimmen Gäste den faszinierenden Dolomitengipfeln entgegen und genießen Freiheit und Weite. Der neue Pool-Bereich ist ein Kraftort, um mit der Natur verbunden zu sein. Die eigens für das Gitschberg lokal gefertigten Lärchenvollholz-Möbel machen aus dem Garten ein Freiluft-Wohnzimmer umgeben von duftenden Kräutern, Beerensträuchern und alten Obstbäumen – ideal um tief durchzuatmen und sich zu entspannen.

Das Vinum Hotel Muchele: Weingenuss am Naturstein-Pool

Auch die Gemeinde Burgstall bei Meran hat einen neuen Poolstar: Der Naturstein-Pool des Vinum Hotels Muchele bringt seit März diesen Jahres Strandgefühle nach Südtirol. Miami Beach trifft Alpenregion – das Ergebnis: eine warme Pool-Insel mit entspannender Atmosphäre. Das aus quarzhaltigem Vulkangestein gefertigte Becken ist mit kühlem Salzwasser gefüllt und bietet einen unvergleichlichen Panoramablick auf die umliegenden Gipfel. Begleitet wird der Gast dabei von dem für das Muchele so typische ausgefallene Design – der mit Porphyrsteinen gefärbte Sichtbeton im Poolareal wurde vier Wochen lang spiegelglatt geschliffen. Weinliebhaber können sich den leichte Sommer-Weine direkt am den Pool servieren lassen. In der hauseigenen Vinothek wählt der Sommelier aus rund 600 Etiketten den passenden Tropfen für Poolgäste aus.

Das Vinum Hotel Seeleiten Lake Spa: Mediterranes Pool-Erlebnis am Kalterer See

Den mediterranen Lebensstil verkörpert der neue Pool des Vinum Hotels Seeleiten Lake Spa mit Bravour. Im Adults-only Spa-Bereich auf zwei Etagen mit einem beeindruckenden Blick auf den Kalterer See haben erholungssuchende Gäste nun noch mehr Raum zum Entspannen. Neben In- und Outdoor-Infinitypool gibt es einen weiteren Pool zwischen Palmen und Sandstrand. Wer sich vom Anblick des Kalterer Sees angezogen fühlt, für den gibt es zwei hoteleigene Privatstrände direkt am See. Unter der Sonne des Kalterer Sees reifen auch die Trauben, die zum hauseigenen Weingut Moser gehören. Kaltern an der Südtiroler Wienstraße gehört zu den bekanntesten Weingebieten des Landes und ist Heimat erlesender Weine, so ist es ein Leichtes die Poolsaison mit einem edlen Tropfen Wein in vollen Zügen zu genießen.