Kurz nachgefragt bei Sascha Hoffmann, Sauna-Headcoach bei Bäderland Hamburg

Sauna steht in punkto Abwehrstärkung ganz oben an. Sollten deshalb auch Kinder saunieren?

Richtig eingesetzt ist die Sauna ein effektives Mittel, um das Immunsystem und das Herz-Kreislaufsystem zu stärken. Kinder, die regelmäßig eine Sauna besuchen, erkranken wesentlich seltener an grippalen Infekten oder Bronchitis und sind nach ihren Saunabesuchen deutlich entspannter. In Finnland ist es üblich, dass bereits die Kleinsten mit in die Sauna dürfen. Auch hierzulande wird das Schwitzen mit Baby immer mehr zum Trend. Kritiker der Babysauna argumentieren, dass der kindliche Organismus und das Herz-Kreislaufsystem durch das Saunieren stark belastet werden und dass Babys die Hitze nur schwer ausgleichen können. Eine Studie hat diese Bedenken jedoch widerlegt. Solange gewisse Grundregeln eingehalten werden und es niemand mit dem Saunabesuch übertreibt, zeigen Kinder keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Ab welchem Alter können Kinder in die Sauna?

Wichtig ist, dass das Kind nicht bereits ab der Geburt mit in die Sauna genommen wird – das wäre definitiv übertrieben. Die Empfehlungen verschiedener Stellen sind hier sehr unterschiedlich. Während die einen die Teilnahme an der Sauna ab dem vierten Lebensmonat für unkritisch halten, empfehlen andere Stellen, mindestens ein bis zwei Jahre abzuwarten. Eltern sollten ihr Kind in der Sauna genau beobachten und sofort reagieren, falls es Anzeichen von Unwohlsein zeigt. Deswegen saunieren Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre bei Bäderland Hamburg stets in Anwesenheit einer erwachsenen Begleitperson.

Welche Sauna eignet sich für die Kids am besten?

Am besten ist es, nichts zu übertreiben. Die optimale Temperatur liegt bei zirka 75 Grad Celsius an der Decke. Die Luftfeuchtigkeit sollte etwa 15 Prozent betragen. Bitte keine Aufgüsse oder spezielle Anwendungen mitmachen, denn sie schaden dem Baby oder Kind mehr als sie helfen. Empfohlen wird die mittlere Saunabank. Babys sollten nackt auf den Schoß genommen oder im Arm gewogen werden. Je nach Alter kann das Kind natürlich auch auf einem eigenen Liegetuch liegen. Wichtig ist nur, dass Eltern die jungen Saunagäste im Auge behalten, um Verbrennungen am Saunaofen zu vermeiden.

Damit sich Kids in der Sauna auch wohlfühlen, was sollten Eltern vorher beachten?

Babys und Kinder sollten weder gerade gegessen haben noch mit leerem Magen eine Sauna besuchen.

Gibt es auch etwas, was nach dem Saunagang wichtig ist?

Nach dem Saunagang erfolgt bei Kindern keine schnelle Abkühlung wie bei Erwachsenen. Stattdessen sollte das Kind langsam abkühlt werden. Eltern gehen mit ihrem Nachwuchs an die frische Luft und sprenkeln ihn etwas mit lauwarmem Wasser ab. Danach bitte genügend Zeit zum Ausruhen und Regenerieren einplanen.

Wie oft in der Woche empfiehlt sich ein Saunabesuch? Wie lange sollte er dauern?

Für den Anfang reichen zwei bis drei Minuten in der Sauna völlig aus. Langfristig sollte das Maximum bei etwa fünf bis sechs Minuten je nach Alter liegen. Und ein Besuch sollte auf höchstens zwei Saunagänge beschränkt sein. Um einen gesundheitlichen Nutzen zu erzielen, reicht es vollkommen aus, ein bis zweimal in der Woche zu saunieren.

Sascha Hoffmann ist Sauna-Headoach bei Bäderland Hamburg

www.baederland.de