Näher dran geht kaum: Zwischen zwei der malerischsten Plätze der Stadt liegt diese noble Herberge. Wer nach dem Shoppingtrip auf der Meile zwischen Spanischer Treppe und Piazza del Popolo entspannen möchte, schaut im Spa vorbei.

Plötzlich ist alles ganz still. Gerade noch herrschten Lärm und Trubel in der Via del Babuino, der Einkaufsmeile zwischen Spanischer Treppe und Piazza del Popolo. Nun: gedämpfte Ruhe im Hotel de Russie. Vorbei am Portier, der – ganz alte Schule – seinen Zylinder zieht, öffnet sich die elegante Halle. Das Haus, Teil der Rocco-Forte-Hotels, liegt mitten in Roms pulsierendem Zentrum. Und ist die erste Adresse für alle, die lässig-eleganten Luxus schätzen.

Und das sind nicht nur Urlauber, sondern oft Einheimische. Sie kommen für eine kurze Mittagspause, zum Aperitif oder zum Dinner. Und nehmen dabei besonders gern im zauberhaften Garten Platz, zwischen duftenden Rosen und Orangen. Da schmecken die Kreationen von Spitzenkoch Fulvio Pierangelini, Feinstes aus der italienisch-römischen Küche, nochmal besser. Pierangelini hat mehr als 25 Jahre Erfahrung. Er kocht rustikal – und verleiht klassischen italienischen Gerichten so das gewisse Extra. Köstlich!

Prominente Gäste

Gebaut und angelegt wurden das Hotel und der 2800 Quadratmeter große Zauberhain Anfang 1900. Bauherr war der Architekt Giuseppe Valadier, der auch die benachbarte Piazza del Popolo gestaltete. Wer sich heute in der 100 Quadratmeter großen Popolo-Suite einquartiert, hat den tollsten Blick auf diesen immer belebten Platz. Grand Hotel de Russie wurde das Haus von Anfang an genannt, denn es war vornehmlich Urlaubs-Adresse für den russischen Adel. Darunter auch die Zarenfamilie, die zur Sommerfrische

Romatisch

Im Hof des Palazzo genießen Gäste im Sommer Frische – mitten in der Stadt in der Ewigen Stadt weilte. Weil auch er hier abstieg, trägt heute eine Suite seinen Namen: Das spanische Malergenie Picasso war im Februar 1917 erstmals in Rom und wohnte im de Russie, ebenso wie der befreundete Dichter Jean Cocteau. Sie hatten sogar benachbarte Zimmer. Heute tragen zwei Luxus-Suiten ihre Namen und zeigen auch Kunstwerke von Picasso. Nach einem weiteren weltbekannte Gast – Musiker Igor Strawinsky – ist die Bar benannt. Das Spa gab es damals noch nicht. Doch die Gäste hätten es sich – bei Massagen, in Salzwasserpool, Sauna und Dampfbad – gewiss dort gutgehen lassen. www.roccofortehotels.com

Das komplette Special über Rom inklusive Hotel- und Reisetipps wurde in SPA inside 3/2022 veröffentlicht – die auch als E-Paper erhältlich ist!