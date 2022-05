SO WIRD DER DIESJÄHRIGE MUTTERTAG EIN VOLLER ERFOLG

Es wird Zeit, dass wir den Powerfrauen eine Pause gönnen! Am 8. Mai ist es wieder soweit und wir feiern gebührend unsere wunderbaren Mütter. Mit diesen Tipps für das perfekte Wochenende werden Mamas lang ersehnte Träume wahr!

Augustinus Bader ist weltweit für revolutionäre Hautpflege und „the Cream that works“ bekannt. Professor Bader setzt mit seinen proprietär angesetzten zellulären Kommunikations- und Optimierungsmethoden völlig neue Maßstäbe und entwickelt seine Produkte basierend auf langjähringen Forschungen. Nach The Rich Cream und The Cream lanciert jetzt die neue The Ultimate Soothing Cream, eine extrem reichhaltige Feuchtigkeitscreme, die der Haut hilft, sich von starker Trockenheit, Entzündung und Irritation zu erholen, während gleichzeitig dem Aufbau der Schutzbarrierefunktion der Haut geholfen wird, um langfristig gesund und widerstandsfähig zu bleiben. Als Retter für gestresste Haut, eignet sich die Creme ideal für den perfekten Start in den Tag und kommt als Muttertagsgeschenk wie gerufen!

www.augustinusbader.com

Cheers to the best mom in the world! Mit den preisgekrönten Roséweinen und dem köstlichen Dry Gin von Maison Mirabeau wird Quality-Time zum absoluten Highlight! Das Familienunternehmen wurde 2010 von dem Ehepaar Jeany und Stephen Cronk gegründet und hat seinen Sitz auf einem traumhaften Anwesen in der Provence. Qualität durch biologischen und regenerativen Anbau werden dort groß geschrieben. Jeany Cronk ist selbst Mutter von drei Kindern und weiß nur zu gut, wie wichtig es ist, sich auch mal eine Auszeit von dem Trubel als Vollzeit-Mami zu gönnen und bei einem Gläschen zu entspannen. www.maisonmirabeau.com

Wellness-Time ganz ohne Kinder! Als magischer Zufluchtsort in Strandumgebung fungiert das OKU Hotel Kos, in dessen Mittelpunkt die Themen Minimalismus, Slow-Living und Achtsamkeit stehen. Von der traditionellen griechischen Inselarchitektur inspiriert, hat das Hotel einen nahezu dörflichen Flair, mit mehreren kubistischen Häusern nebst großzügigen Terassen im privaten Außenbereich der Anlage… Perfekt, um sich den spätabendlichen Sonnenuntergang anzusehen! Abgesehen von beeindruckenden Pools, bietet das OKU Kos eine moderne Indoor-Outdoor-Küche und eine zentrale Bar. Dort kann man dank DJ-Sessions ein klangvoll untermaltes kulinarisches Erlebnis genießen und die Energie der griechischen Insel spüren. Kaum ein Ort wäre besser für einen Muttertags-Kurztrip. www.okuhotels.com

Ein unvergleichlicher Spa-Bereich und der Charme der Architektur aus dem 19. Jahrhundert verbindet die zum Brenners Park-Hotel Baden-Baden gehörende „Villa Stéphanie“ vor der Kulisse eines prachvollen großen Parks. Hier kann man wunderbar Kräfte tanken und die Seele baumeln lassen! Auf über 5.000 Quadratmetern widmet sich die Villa ausschließlich der Wellness und Fitness der Gäste und hat dabei eine breite Auswahl an Spa-Behandlungen und Kur-Programmen. Die Wellness-Anlage im Stammhaus der Oetker Collection umfasst mehrere Saunen, Relaxzonen, verschiedene Pools und sogar einen Hamam. Die Zimmer der Villa Stéphanie sind zeitlos, elegant eingerichtet und verfügen über eine luxuriöse Ausstattung. Da die Villa maximal 40 Gäste beherbergt, ist die Atmosphäre von ausreichend Ruhe und Intimität bestimmt und jeder fühlt sich sofort umsorgt und wohl. Eine Himmel auf Erden für jede Mutter! www.oetkercollection.com

Nur wenige Minuten von der Kleinstadt Porto Heli entfernt, liegt hoch auf einem Hügel, an der Ostküste der Peloponnes, umgeben von Jahrtausende alter greichischer Ruinen, das Amanzoe. Die Architektur greift Elemente der Antike auf und wirkt wie eine moderne Akropolis, die in weißem Marmor verkleidet ist und und einen Panormablick über die Ägäis und die malerischen Olivenhaine darbietet. Am hoteleigenen Aman Beach Club sind eindrucksvolle Buchten mit glitzerndem türkisfarbenen Wasser zu finden, die den Hotelgästen exklusiv zur Verfügung stehen und sie zu friedlichen und relaxten Stunden einladen. Darüber hinaus stehen den Gästen im Aman Spa eine Vielzahl verschiedener Treatments zur Auswahl. Das Amanzoe ist ein zauberhafter Wellnesstempel und für den Muttertag eine wundervolle Idee.

www.aman.com

Das Almyra Hotel aus der Thanos-Gruppe verbindet modernen Luxus mit unprätentiöser Schlichtheit zu einem faszinierenden Design-Blickfang. Unweit vom Strand entfernt liegt das 5-Sterne-Luxushotel im Herzen der Hafenstadt Paphos. Geräumige Zimmer mit raumhohen Fenstern, Balkonen und Terassen erlauben einen Ausblick über das Mittelmeer und ermöglichen einen direkten Zugang in den Garten. Das Spa des Almyra Hotels verwöhnt die Gäste mit ganzheitlichen Anwendungen sowie Massagen und verfügt über eine Sauna und einen Fitnessraum. In vier separaten Restaurants werden deliziöse Gerichte aus der internationalen Küche neben regionalen zyprotischen Köstlichkeiten serviert. www.thanos.com