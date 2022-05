And the winner is … hieß es am 4. Mai 2022 bei der Verleihung der Wellness Aphrodite 2022: Der Freizeit Verlag zeichnete zum 19. Mal die besten Wellnesshotels im deutschsprachigen Raum auf Basis des Reiseportals meintophotel.de und des Hotelguides „Mein Tophotel Wellness 2022“ aus.

Der glamouröse Festsaal des Resort Der Öschberghof in Donaueschingen bot den Rahmen für die diesjährige Auszeichnung der besten Wellnesshotels im deutschsprachigen Raum mit der heiß begehrten Wellness Aphrodite 2022. Gastgeber und Hotelier des Jahres 2021 Alexander Aisenbrey freute sich, die rund 100 geladenen Gäste aus Hotellerie, Politik und Zulieferindustrie begrüßen zu dürfen. Jan Peter Kruse, Verlagsleiter des Freizeit Verlags, betonte, dass man froh sei, die hervorragenden Leistungen der Wellnesshotellerie, gerade angesichts der schwierigen letzten Monate, wieder in Präsenz würdigen zu können. Fernsehmoderatorin Evelin König führte charmant durch das Programm. Überreicht wurden die Trophäen von Jacqueline Schaffrath, Leiterin Hotelguides Meintophotel.

Ein fulminantes Galamenü vom frisch gebackenen Zwei-Sterne-Koch Manuel Ulrich und seinem Team begleitete die Veranstaltung, bei der bis tief in die Nacht getanzt wurde. Für Standing Ovations sorgte zudem die musikalische Untermalung von Pianist und Sänger Helmut Nake.

Der Freizeit Verlag verlieh die Wellness Aphrodite 2022 in acht Kategorien: Wellness-Küche, Fitness & Sport, Beauty & Treatments, Spa-Design, Logis, Spa-Personality, Gesamtkonzept sowie Tradition & Vision. Die Fachjury bestand aus TV-Koch Christian Henze, der Projektleiterin der FIBO Köln, Anke Brendt, Professor Dr. Marco Gardini, Bayerisches Zentrum für Tourismus und Professor für Internationales Hospitality Management und Marketing an der Fakultät Tourismus der Hochschule Kempten sowie Verlagsleiter Jan Peter Kruse, Chefredakteur der Fachmagazine Tophotel und HOTEL+TECHNIK, Marco Weiß und Jacqueline Schaffrath, Leiterin Hotelguides Mein Tophotel. Aus jeweils drei nominierten Hotels pro Kategorie wurden in einer debattenreichen Jurysitzung die Gewinner bestimmt.

Und das sind die diesjährigen Preisträger

Wellness-Küche

Posthotel Achenkirch (A)

Fitness & Sport

Resort Der Öschberghof in Donaueschingen (D)

Beauty & Treatments

Onda Spa des Quellenhof Luxury Resort Lazise (I)

Spa-Design

WEISSENHAUS Grand Village & Spa am Meer in Wangels (D)

Logis

ASTORIA Resort in Seefeld in Tirol (A)

Spa Personality

König Ludwig Wellness & Spa Resort Allgäu (D)

Gesamtkonzept

HUBERTUS Mountain Refugio Allgäu in Balderschwang (D)

Ein besonderes Highlight war die Vergabe des Awards „Exceptional – Jurypreis für Tradition und Vision“, mit dem der Geschäftsführende Verleger der Holzmann Medien Alexander Holzmann die Inhaberfamilie Hauser des legendären Bio- & Wellnessresorts Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser für die herausragende Arbeit sowie ihre Verdienste für die Hotelbranche ehrte. Den Award nahm Hoteldirektorin Trixi Moser stellvertretend entgegen.