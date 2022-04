Die Jungen! Dieses junge Gemüse macht nicht nur satt, sondern schmeckt obendrein noch lecker.

Möhre – der vielseitige Klassiker

So gesund: Wenig Kalorien, dafür viel Energie und Ballaststoffe,die die Verdauung anregen und Blutfettwertesenken. Vitamin A schützt vor Schäden durch UV-Strahlen.Beta-Carotin senkt den Cholesterinspiegel.

Verarbeitung: Lecker frisch als Snack und als Zutat in pikanten oder süßen Gerichten – zum Beispiel Kuchen.

Spinat – grüner Booster

So gesund: Versorgt den Körper mit den MineralstoffenKalium, Kalzium, Magnesium und Eisen. Reich an VitaminC und Antioxidantien. Stärkt das Immunsystem.

Verarbeitung: Schmeckt roh als Salat, gedünstet in der Pfanne oder im Teig verarbeitet.

Radischen – scharfe Knolle

So gesund: Reich an Mikro-Nährstoffen wie VitaminK (wichtig für die Blutgerinnung), Vitamin C (für das Immunsystem) sowie Eisen, dazu kalorienarm.

Verarbeitung: Schmecken am besten roh als Knabberei– am Stück oder in Scheiben. Lecker: als Zutat im Smoothie. Gegart verlieren sie etwas Schärfe.

Spargel – rank und schlank

So gesund: Das Kalzium im Spargel ist wichtigerBaustein für Zähne und Knochen. Außerdem enthält er sättigende Ballaststoffe, dazu Vitamin C und Folsäure, die wichtig für die Zellneubildung im Körper ist.

Verarbeitung: Kurz blanchiert in heißem Wasser,gekocht oder in der Pfanne angebraten.

Zuckerschote – frischer Sattmacher

So gesund: Wegen des Gehalts an Eiweiß für pflanzliche Ernährung geeignet. Kohlenhydrate und Ballaststoffen machen satt und sorgen für eine gute Verdauung.

Verarbeitung: Roh als Snack oder Beilage im Salat, kurz blanchiert oder gekocht als Beilage.

