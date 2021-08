The Westin Hamburg eröffnet das erste Heavenly Spa Deutschlands

Am 15. August öffnet The Westin Hamburg auf der 6. Etage der Elbphilharmonie die Türen des neuen Heavenly Spa by Westin. Es ist das erste Heavenly Spa Deutschlands und erst das dritte in Europa, das diesen renommierten Namen tragen darf. Auf rund 1.300 Quadratmetern vereint die exklusive Location das gesamte Spektrum des Wellbeing-Gedankens mit Blick über die Elbe und entführt sowohl Hotelgäste auf eine Wellness-Reise. Mit einem 20 Meter langen Indoor-Pool, zwei Saunen und zwei Dampfbädern, insgesamt sechs Anwendungsräumen sowie einerAuswahl an konzipierten Signature Treatments erschafft das Westin eine luxuriöse Wohlfühl-Oase. Gleichzeitig bietet der Westin Workout Fitness Room ausreichend Platz für ausgiebige Sporteinheiten oder meditative Yoga-Stunden.

„Der Wunsch nach Entspannung, Wohlbefinden und Erholung ist aktuell größer denn je. Um darauf entsprechend zu reagieren, haben wir die vergangenen Monate genutzt und freuen uns nun umso mehr, unseren Gästen mit dem allerersten Heavenly Spa in Deutschland ein ganz besonderes Wellness-Angebot offerieren zu können und uns dadurch auch auf dem internationalen Markt noch attraktiver zu machen. Wir haben für Besucherinnen und Besucher einen echten Ruhepol inmitten des quirligen Treibens der urbanen HafenCity geschaffen und wollen so mit dem Heavenly Spa dem Selfcare-Gedanken ein neues Zuhause geben“, so Madeleine Marx, General Manager des The Westin Hamburg.

Über sechs Räume hinweg erstreckt sich der Bereich für professionelle Full-Body-Treatments und Beauty-Anwendungen, die mit den Produkten der Expert Collection der Luxus-Hautpflegemarke BABOR individuell auf den Hauttypen abgestimmt werden. Wer außerdem auch im auf sportliche Aktivitäten verzichten möchte, ist im rund um die Uhr geöffneten Gym optimal aufgehoben.

Weitere Informationen unter: www.heavenlyspahamburg.de