Sicheres Schwimmen will gelernt sein. Doch dabei gibt es große Engpässe. Das liegt nicht nur an der Corona-Krise, die dafür sorgte, das öffentliche Schwimmbäder seit Ende 2019 mehr oder weniger geschlossen bleiben mussten. Sondern auch daran, das öffentliche Schwimmbäder immer häufiger sanierungsbedürftig sind – einfach weil Geld fehlt. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ist besorgt: Bereits jetzt seien 60 Prozent der Zehnjährigen in Deutschland keine sicheren Schwimmer.



Kein Wunder also, das Schwimmkurse sich großer Beliebtheit erfreuen. Noch dazu, wenn sie in einem Pool wie dem des Severin*s Resorts & Spa auf Sylt stattfinden. Das Resort, im ehemaligen Kapitänsdorf Keitum direkt am Watt gelegen, beschäftigt bereits zertifizierte Schwimmlehrer, die ab sofort wieder regelmäßig Einzelunterricht für Kinder und Jugendliche anbieten. Die Nachfrage ist so groß, dass die Schwimmeinheiten ganzjährig zu den Ferienzeiten angeboten werden. In Zusammenarbeit mit der von Lena Mylin gerade ins Leben gerufenen Sylter Swim Academy können nun auch die Schwimmtermine im Severin*s online gebucht werden. Die Sylter Swim Academy bündelt dazu das Angebot qualifizierter Schwimmlehrer der Insel und stellt es Hotelgästen zur Verfügung.



Kurse werden dem Leistungsstand der Schwimmanfänger angepasst; die notwendigen Abzeichen – vom Seepferdchen bis Gold – können ebenfalls erworben werden. So kann schon eine Woche intensiver Schwimm-Einzelunterricht aus einem Schwimmflügelträger einen kleinen Seeotter machen. Sofern gewünscht, können die Eltern dabei sein oder den an den Pool direkt angrenzenden großzügigen Spa- und Saunabereich genießen und für rund 45 Minuten eine Auszeit nehmen.

Mehr Infos: https://sylter-swim-academy.de/