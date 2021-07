Spa Standards definiert und formuliert objektive Qualitätskriterien, die sich direkt und unmittelbar auf Spa Behandlungen selbst beziehen.

Daraus ist „TISS“, eine Trainingsmethode entstanden, die Qualitätsmarker so vermittelt, daß sie dem Spa-Therapeuten regelrecht in Fleisch und Blut übergehen.

Im Wesentlichen geht es dabei um Achtsamkeit und Präsenz in allen Aspekten einer Behandlung. Vornehmlich natürlich in der Berührung und der Kommunikation.





TISS steht für »Training für internationale Spa-Standards«

Das Training etabliert nachhaltig eine Qualitätssicherung, die der Branche in dieser Form bisher fehlt. Hands-on & On-site.

Die Methode ist in dieser Form einzigartig und ein echtes Asset für jeden Spa.



KONTAKT

Urs Hoffmann / Gründer und Inhaber

Tel: +49 162 3807447, Mail: uh@spa-standards.com



Burgstrasse 138 / 60389 Frankfurt am Main / Deutschland



www.spa-standards.com

Branche: Training & Schulung