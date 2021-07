Spa Life compact am Nordseestrand von St. Peter-Ording

Moin Moin!

Fachkongresse im Süden gibt es eine ganze Menge. Doch wie ist es mit dem Norden?



Mit Spa Life compact geht im September 2021 eine komprimierte Version des bewährten Spa-Life-Konzepts an den Start.



Vom 20. bis 21. September 2021 wird das Strandgut Resort in St. Peter-Ording am Nordseestrand den passenden Rahmen dafür bieten. Mit maximal 60 Gästen soll Spa Life compact eine kleine, feine Veranstaltung für intensiven Austausch werden.



Zwei Tage lang haben Sie Gelegenheit, sich Inspirationen für Ihren beruflichen Erfolg zu holen, Neues zu entdecken und auszuprobieren, seien es kosmetische Produkte oder Dienstleistungen der ausstellenden Firmen. Mit diesen treffen Sie bei unserem bewährten Speed Dating zusammen und können ins Gespräch und später auch ins Geschäft kommen.

Ein spannendes Themenspektrum bietet unser Kongressprogramm.